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CORRECTED-BRIEF-Statoil buys stake in major Petrobras oilfield for up to $2.9 bln
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December 18, 2017 / 6:16 AM / a day ago

CORRECTED-BRIEF-Statoil buys stake in major Petrobras oilfield for up to $2.9 bln

1 分钟阅读

(Corrects sum in headline)

Dec 18 (Reuters) - Statoil Asa:

* REG-STATOIL ASA ACQUIRES 25% OF THE RONCADOR FIELD IN BRAZIL AND ADVANCES ITS STRATEGIC PARTNERSHIP WITH PETROBRAS TO INCREASE RECOVERY

* SAYS TOTAL CONSIDERATION COMPRISES AN INITIAL PAYMENT OF USD 2.35 BILLION, PLUS ADDITIONAL CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO USD 550 MILLION

* ‍TRANSACTION NEARLY TRIPLES STATOIL‘S PRODUCTION IN BRAZIL​

* ‍RONCADOR WAS LARGEST DISCOVERY OFFSHORE BRAZIL IN 1990S AND IS CURRENTLY THIRD LARGEST PRODUCING FIELD IN PETROBRAS’ PORTFOLIO WITH MORE THAN 1 BILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT REMAINING

* ‍AMBITION IS TO INCREASE RECOVERY FACTOR BY AT LEAST 5 PERCENTAGE POINTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

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