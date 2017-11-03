FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
CORRECTED-BRIEF-HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC, FINANCIAL OBJECTIVES
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月3日 / 上午10点57分 / 更新于 20 小时前

CORRECTED-BRIEF-HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC, FINANCIAL OBJECTIVES

1 分钟阅读

(Corrects last bullet to say expected asset amortization impact, not adjusted EPS, is $1.00-$1.10)

Nov 3 (Reuters) - Hill-Rom Holdings Inc:

* HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC AND FINANCIAL OBJECTIVES

* ‍TARGETING AN ADJUSTED GROSS MARGIN OF APPROXIMATELY 50 PERCENT AND ADJUSTED OPERATING MARGIN IN 19 TO 20 PERCENT RANGE BY 2020​

* ‍EXPECTS TO GENERATE CUMULATIVE OPERATING CASH FLOW OF MORE THAN $1.1 BILLION, CUMULATIVE FREE CASH FLOW OF ABOUT $800 MILLION OVER NEXT 3 YEARS​

* EXPECTS REPORTED REVENUE GROWTH (ON CONSTANT CURRENCY BASIS) TO BE 3 TO 4 PERCENT ON COMPOUND ANNUAL BASIS FROM 2017 THROUGH 2020​

* ‍EXPECTS TO GROW ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN 10 TO 12 PERCENT RANGE ON A COMPOUND ANNUAL BASIS THROUGH 2020​

* ‍EXPECTS TO ACCELERATE CORE REVENUE GROWTH (ON A CONSTANT CURRENCY BASIS) TO 4 TO 5 PERCENT RANGE ON A COMPOUND ANNUAL BASIS FROM 2017 TO 2020​

* IMPACT OF INTANGIBLE ASSET AMORTIZATION EXPECTED TO BE $1.00 - $1.10 ANNUALLY THROUGH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below