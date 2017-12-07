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CORRECTED-BRIEF-Axovant Sciences Submitted Final Protocol With Statistical Analysis Plan To FDA For Dementia With Lewy Bodies Study
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2017年12月6日 / 晚上10点26分 / 更新于 7 小时前

CORRECTED-BRIEF-Axovant Sciences Submitted Final Protocol With Statistical Analysis Plan To FDA For Dementia With Lewy Bodies Study

1 分钟阅读

(Corrects headline to say the final protocol was submitted for dementia with Lewy bodies study, not Parkinson’s study)

Dec 6 (Reuters) - Axovant Sciences Ltd:

* AXOVANT SCIENCES - SUBMITTED FINAL PROTOCOL WITH STATISTICAL ANALYSIS PLAN TO FDA DESIGNATES UNIFIED PARKINSON DISEASE RATING SCALE - PART III AS PRIMARY EFFICACY ENDPOINT

* AXOVANT SCIENCES LTD SAYS SUBMITTED PROTOCOL THAT DESIGNATES ADAS-COG & CIBIC+ AS CO-SECONDARY ENDPOINTS FOR PHASE 2B HEADWAY STUDY - SEC FILING Source: (bit.ly/2ADaEo8) Further company coverage:

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