FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 4:04 AM / a day ago

CORRECTED-BRIEF-Indonesia's Astra Int'l to invest $150 mln in Go-Jek - Astra CEO

1 分钟阅读

(Corrects second bullet point to include sourcing)

Feb 12 (Reuters) -

* INDONESIA‘S BIGGEST CAR DISTRIBUTOR ASTRA INTERNATIONAL WILL INVEST $150 MILLION IN RIDE-HAILING STARTUP GO-JEK, SAID ASTRA CEO PRIJONO SUGIARTO

* SOURCES LAST MONTH TOLD REUTERS THAT GOOGLE, SINGAPORE‘S TEMASEK, AND CHINA‘S MEITUAN-DIANPING WERE INVESTING IN A $1.2 BILLION FUND RAISING IN GO-JEK

* GO-JEK, OPERATING IN INDONESIA, ALSO PROVIDES FOOD AND GOODS DELIVERY SERVICES AND FINTECH SOLUTIONS Further company coverage: (Reporting by Cindy Silviana, Writing by Kanupriya Kapoor)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below