重温稿-台湾货币市场：短率略见升压，综所税款缴库变数令资金操作转趋保守

* 短率高位略见微升压力 * 旬初资金受税款缴库干扰 * 银行间资金操作转趋保守 * 短票/RP利率持稳区间盘整 记者 詹静宜 路透台北6月6日 - 台湾银行间短率区间高位周二略见微升压力。资金调度人员表示， 营利事业所得税款缴库后，银行间资金水位已降低，下半周又有综合所得税款缴库变数，近 日银行间资金操作转趋保守。 他们指出，受到税款缴库因素干扰，旬初资金情势不若以往宽松，多数银行资金调度较 显谨慎，各行静待税款缴库影响部位底定才敢释出资金，致一大行今调高对票券商一周拆款 利率1个基点至0.35%。 〞税款缴库让资金池缩窄了，先等不确定因素消除再说。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行交易员则称，搞不好等这两天税款缴库金额确定，银行间过剩资金释出将 转趋积极，现在暂时受到税款缴库前的观望气氛影响，随着税款缴库变数厘清，整体市场资 金仍旧宽松，短率不致于明显弹升。 至于税款缴库时程，包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而周四(8日)则 为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止， 民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.093 30.090 台湾加权股价指数<.TWII 10,206.18 10,226.84 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.260% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.350% 0.175-0.350% --两周拆款利率区间 0.230-0.350% 0.200-0.360% **短票利率高位交投略增** 短票方面，大型票券商交易员表示，月初资金缺口较小，资金调度以承作跨月短票为优 先，利率则多少受到一大行从本旬起调高30天期自保短票利率至0.36%影响，让买方议价空 间加大，短线跨月短票区间高位成交比重略增。 他们并称，旬初原想把成本控制在既有区间，但银行间蠢蠢欲动想要拉高利率，令卖方 较难坚守立场，转而倾向大幅提高跨季短票承作比重，降低季底紧缩变数的影响。 〞行库越来越谨慎，气氛都给那家大行拉起来。〞一位票券商交易员说。 另一大型银行也称，跨季短票承作仍以到期续作为主，票券商承作家数和量能并未明显 放大，预计跨季短票利率会暂持在现有水准不变。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.34-0.36%，持平上日 ；月内短票主交投则落在0.31-0.34%，上日则在0.31-0.33%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.347%，区间在0.28-0.36%， 成交量为97.94亿台币；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.32-0.42%，成交量为20.28亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.359%，区间在0.35-0.38%，成 交量为24.74亿台币；前日加权平均利率在0.35%，区间在0.35%，成交量为23.20亿台币。 台湾央行周二发行842.5亿台币定存单，发行余额未增减。 本周央行存单到期金额1兆(万亿)4,548亿台币，本周余日资金落点分别为周三811亿、 周四7,164.5亿、周五2,711.5亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为负140亿台币，累计超额准备负19亿台 币、加计前期1%的超额准备2,294亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日交割德意志银行新加坡分行30年期 零息美元债3.5亿美元对市场没有影响，资金调度依旧顺畅，RP利率续持于既有区间，周五 仍有韩国国民银行4亿美元国际板债券待交割。 他们表示，目前券商间资金缺口普遍不大，RP交投以到期续作为主，带动公债和公司债 RP利率大致持平不变。 〞市场仍有找券需求，但金额都不大。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，为避免资金落点季底，已逐步增加跨月公债及公司债RP成 交部位，利率则维持原有水准。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率成交区间在0.30-0.31%、少数成交0.32%，跨月 则在0.32%；月内公司债RP利率则在0.40-0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42%；以上报 价皆持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.27-28%，跨月则在0.28%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨 月则在0.29-0.30%，皆同于上日。(完) (审校 林高丽)