重发-日本个股：富士通将很快就整合PC业务与联想达成协议

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路透东京6月6日 - 日本富士通社长田中达也周二表示，预期“很快”与中国联想集团就整合其个人电脑(PC)业务一事达成协议。

“我们正处在最后阶段，找出如何让两家公司产生最大协同效益的办法，”田中达也在讨论公司战略的记者会上表示。“预期很快就可以完成。”

“不大可能会有意外发生，但我们还是试图把所有事情都仔细讨论一下，”他表示。

目前，日益高端的智能手机和平板电脑大行其道，已经在五年前进入饱和的全球个人电脑市场需求受到进一步压缩。

对全球最大PC制造商联想而言，交易将有助于加强它的购买力，并巩固它在利润微薄的PC市场的根基。联想之前在PC方面的交易包括2005年收购IBM的PC业务，以及2011年与日本电气(NEC)成立PC合资企业。

“可能的合作细节仍在讨论中，目前尚未对时间框架进行沟通，”联想发言人Charlotte West表示。

周二被问到媒体报导称富士通将加入一个由日本政府牵头、有意买下陷入困境的东芝的收购财团时，田中达表示对此举持谨慎态度，很难就此事的优点说服富士通股东。

“我们的所作所为一定要对股东负责，这件事也一样。在那样的情况下，我不认为我们能有希望加入该财团的合理理由，”他表示。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 郑茵/白云)