更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--6月7日-6月14日

(新增6月11日法国议会选举第一轮投票的预告) (除特别说明外，均为GMT时间)

6月7日(三)

--中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式(至10日)。

北京--科博会2017中国金融论坛(至8日)。

北京--第八届清洁能源部长会议和第二届创新使命部长级会议，26个成员和1个观察员国家部长代表、相关国际组织负责人、全球知名企业家将参会(至8日)。

汉堡--20国集团(G20)领袖国际峰会(至6月8日)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加经济合作暨发展组织(OECD)主办的“无现金社会与金融科技”会议。

曼谷--泰国央行公布5月24日利率会议的会议记录(0200)。

上海--Euromoney China金融会议(至8日)。

6月8日(四)

--英国大选投票。

--美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。

北京--2017中国战略性新兴产业论坛。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利将发表演说。

塔林--欧洲央行(ECB)管理委员会会议并公布利率决议(1145)，之后总裁德拉吉将举行记者会(1230)。

法勒他--欧盟一般事务理事会举行非正式会议(至6月9日)。

卢森堡市--欧盟司法与内政委员会会议(至6月9日)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0200)。

6月9日(五)

莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜于俄罗斯下议院发表演说。

马德里--西班牙央行总裁林德发表演说(1030)。

6月10日(六)

河北廊坊--2017中国新城新区发展国际高峰论坛(至11日)。

6月11日(日)

--法国议会选举第一轮投票(第二轮投票在6月18日)

北京--2017中关村创新论坛。

6月12日(一)

香港--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)发表演说(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。

加拿大温尼伯--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)发表演说(1805)。

6月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典议会金融委员会听证会。

香港--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(0830)。

6月14日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)，之后召开记者会(1830)。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼在一次会议上发表演说。

雅加达--印尼央行理事会会议(至15日)。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)