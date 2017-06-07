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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连三日收升，外储续增有利于汇价稳固
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2017年6月7日 / 上午9点32分 / 2 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连三日收升，外储续增有利于汇价稳固

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币连三日收升
    * 收盘价与中间双创近七个月新高
    * 客盘逢低购汇需求开始涌现
    * “超级周四”政经事件密集
    * 外储续增有利于汇价稳固

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月7日 - 人民币兑美元即期周三连三日收升，与中间价双创
近七个月新高。交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始
涌现，明显限制了汇价反弹空间；外汇储备连四月增加，料有利于人民币短期的稳固。
    
    他们并表示，日内美指反弹也小幅提振客盘情绪，由于“超级周四”政经事件密集，市
场谨慎情绪弥漫，在此之前汇价大波动概率较低；而本轮波动对市场的心理冲击会在后续走
势中逐渐显现，结汇需求料会逐渐升温。
    
    “我们这边还是购汇多些，不过也比较平稳。”一中资行交易员称，“从图形上看美元
指数最近是往下的，未来还要看加息的情况；现在投机盘既不敢空美元，也不敢空人民币，
近期可能减少参与吧。”
    
    他并称，外储向好，可能促进人民币短期的稳固；而人民币这波升值，也可能让6月的
外储扩大增幅。

    亦有中资行交易员表示，经历这轮波动，相信结汇需求会逐渐出现。
    
    中国央行周三公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240
.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。

    全球汇市方面，美元/日圆周三触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国
联邦调查局(FBI)前局长科米作证这一系列重大事件发生前，交易商保持警惕。
        
    “明天就是被称为‘三重险周四’...充满重大事件的一天，可能让全球市场剧烈震荡
。”ING外汇分析师Viraj Patel指出。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.794       6.7968      0.04%
               FXS>                           
   中间价             6.7858       6.7934      0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  233.66亿   237.58亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     124      日低6.7965   日高6.78
                                                 41
   今年以来升贬幅度                              2.29%
 2005年汇改以来升贬                             21.82%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1170                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.7729       6.7555             
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.9435       6.9465             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7936；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6579、6.2114和8.7679。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)

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