更新版 1-中国汇市：人民币兑美元连三日收升，外储续增有利于汇价稳固

* 人民币连三日收升 * 收盘价与中间双创近七个月新高 * 客盘逢低购汇需求开始涌现 * “超级周四”政经事件密集 * 外储续增有利于汇价稳固 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月7日 - 人民币兑美元即期周三连三日收升，与中间价双创 近七个月新高。交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始 涌现，明显限制了汇价反弹空间；外汇储备连四月增加，料有利于人民币短期的稳固。 他们并表示，日内美指反弹也小幅提振客盘情绪，由于“超级周四”政经事件密集，市 场谨慎情绪弥漫，在此之前汇价大波动概率较低；而本轮波动对市场的心理冲击会在后续走 势中逐渐显现，结汇需求料会逐渐升温。 “我们这边还是购汇多些，不过也比较平稳。”一中资行交易员称，“从图形上看美元 指数最近是往下的，未来还要看加息的情况；现在投机盘既不敢空美元，也不敢空人民币， 近期可能减少参与吧。” 他并称，外储向好，可能促进人民币短期的稳固；而人民币这波升值，也可能让6月的 外储扩大增幅。 亦有中资行交易员表示，经历这轮波动，相信结汇需求会逐渐出现。 中国央行周三公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240 .34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。 全球汇市方面，美元/日圆周三触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国 联邦调查局(FBI)前局长科米作证这一系列重大事件发生前，交易商保持警惕。 “明天就是被称为‘三重险周四’...充满重大事件的一天，可能让全球市场剧烈震荡 。”ING外汇分析师Viraj Patel指出。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.794 6.7968 0.04% FXS> 中间价 6.7858 6.7934 0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 233.66亿 237.58亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 124 日低6.7965 日高6.78 41 今年以来升贬幅度 2.29% 2005年汇改以来升贬 21.82% 幅度 一年期美元/人民币 1170 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7729 6.7555 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9435 6.9465 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7936； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6579、6.2114和8.7679。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)