更新版 1-台湾货币市场：税款缴库效应发酵，拆款短率区间微扬短票靠向高位

* 拆款短率区间微扬 * 税款缴库效应发酵 * 短票利率靠向高位 * RP利率持平区间 (更新拆款及央行定存单发行等资讯) 记者 詹静宜 路透台北6月7日 - 台湾银行间拆款短率周三区间微扬。资金调度人员表示，营利事业 所得税款缴库效应持续发酵，加以旬初银行间偏向负数操作，致新提存期才刚展开整体银行 累计超额准备即转为负数，带动拆款短率仍见升压、短票利率也靠向区间高位。 他们指出，今有一大行开门供给到期续作拆款资金，对票券商承作一周拆款利率同于另 一大行的0.35%，而银行间一周拆款利率区间高位也有0.30%左右的水准，后续观望综合所得 税款缴库后资金情势，并关注央行在税款缴库期间的冲销态度。 〞旬初大家先负一下无所谓，后续再补回来。〞一位资金拆入方银行资调人员说。 另一拆出方大型银行交易员也称，目前排队等候央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数 变少，很多银行自身积数已为负数；虽说近期有综所税款缴库变数，但预计央行明后天滚动 发行的7天、14天期存单有望减量，让市场有恃无恐，预计央行不会让累计积数处于负数太 久。 台湾央行周二公布，周四(8日)将发行14天期定存单，利率仍维持在0.23%不变。 央行上月25日曾发行1,866.5亿台币14天期定存单，上周五则发行了1,614亿台币七天期定存 单。 至于税款缴库时程，包括周五(9日)信用卡缴税银行须将税款清算缴库，而周四(8日)则 为第一批税款委托取款日、隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止， 民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 台湾央行今天傍晚预告，将于本周五发行的七天期定存单，利率维持0.20%不变。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.095 30.093 台湾加权股价指数<.TWII 10,209.99 10,206.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.177-0.260% --一周拆款利率区间 0.179-0.360% 0.180-0.350% --两周拆款利率区间 0.290-0.350% 0.230-0.350% **短票利率略靠向高位** 短票方面，大型票券商交易员表示，下半周发票量较多，惟银行端买票需求降温，部分 跨季资金只好接受区间高位利率。 他们并称，尽管银行端资金因税款缴库而操作保守，甚至部份银行只承作月内短票，但 大型寿险端资金仍显宽松，有一大型寿险今以0.37%利率与票券商承作跨月短票，在税款缴 库变数淡化前，料短票利率将向区间高位靠拢。 〞现在都寻寻觅觅一些较长一点的钱，银行都趁火打劫。〞一位票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交 在0.37%，上日主交投区间则在0.34-0.36%；月内短票主交投则落在0.33-0.35%，上日则在0 .31-0.34%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.356%，区间在0.33-0.36%， 成交量为60.42亿台币；前日加权平均利率在0.347%，区间在0.28-0.36%，成交量为97.94亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.45%，成 交量为44.11亿台币；前日加权平均利率在0.359%，区间在0.35-0.38%，成交量为24.74亿台 币。 台湾央行周三发行810亿台币定存单，发行余额减1亿台币；周四存单到期金额7,164.5 亿、周五则为2,711.5亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为31亿台币，累计超额准备9亿台币、加 计前期1%的超额准备2,322亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员指出，今日有公司债还本付息118亿台币，让原 本就不大的资金缺口变得更小，交投以到期续作为主，利率也持在既有区间大致不变。 他们表示，尽管投信端资金略显分配不均，并有投信客户走钱，但因寿险端资金仍显充 裕，资金调度依旧顺畅，短线RP利率料续持平整理。 〞银行对利率蛮坚持的，都说资金没这么松。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.32%，跨月则在0. 32%；月内公司债RP利率主交投落在0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42-0.43%；以上报 价多持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.27-28%，跨月则在0.28%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨 月则在0.29-0.30%，皆同于上日。(完) (审校 曾祥进)