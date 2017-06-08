修正-《中国重要政经日程》--6月8日-9月3日

(更正内文，6月"8"日（周四），非"7"日)

=============================今日重要政经日程==========================

6月8日（周四）

*--9:00 中国国家发改委就双创示范基地有关情况举行发布会，发改委新闻发言人、高技术司负责人，中国电信集团公司、海尔集团公司、中国航天科工集团公司、中信重工机械股份有限公司、阿里巴巴集团负责人出席。

*--中国海关总署公布5月进出口及贸易收支数据。

--国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式，至10日。

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

--第八届清洁能源部长会议和第二届创新使命部长级会议在北京召开，26个成员和1个观察员国家部长代表、相关国际组织负责人、全球知名企业家将来华参会，至8日。

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

=============================近期重要政经日程==========================

6月10日（周六）

--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。

6月11日（周日）

--2017中关村创新论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

6月19日（周一）

*--亚欧数字互联互通高级别论坛在青岛举办。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办，至20日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)