更新版 1-中国数据：5月延续CPI和PPI涨幅差距收窄，通胀友好为降杠杆腾空间

* 5月CPI升至四个月高点，主要受去年低基数影响 * 食品价格和非食品价格走势分化，核心CPI持于高位 * 5月PPI涨幅连续三个月回落，后续收窄可能性大 * 通胀数据对货币政策影响中性 (新增更多数据细节和评论) 路透北京6月9日 - 中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，与以往由食品价格 拉动不同，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势， 主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会 继续收窄。 从政策角度而言，有分析人士认为，年内通胀整体友好，有利于政策继续聚焦于降杠杆 和防风险，但也有人士担心四季度有通缩风险，届时政策可能需要有所放松。 交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，由于6月翘尾因素将达到年内最高 点，预计6月CPI同比仍将继续走高，但下半年随着总需求的小幅回落、监管政策去杠杆防风 险导致流动性有所收紧、市场利率小幅走高，物价将承压。“预计年内CPI同比将呈现中间 高、两头低的走势。” 他认为，年内物价不是货币政策关注的主要目标，在金融去杠杆的背景下，货币政策维 持中性，主要还是为了抑制金融机构杠杆过快上升、以及资产价格泡沫的风险。 国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透 调查预估中值一致，为四个月高点。5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上 涨5.5%，低于路透调查预估中值5.7%；这是PPI连续第九个月同比正增长。 5月CPI环比下降0.1%，路透预估中值为-0.2%；PPI环比下降0.3%。 浏览中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2sJm99A 国家统计局城市司高级统计师绳国庆点评数据称，据测算，在5月份1.5%的同比涨幅中 ，去年价格变动的翘尾因素约为1.0个百分点，比上月扩大0.4个百分点；新涨价因素约为0. 5个百分点。 值得注意的是，5月CPI延续食品价格和非食品价格走势分化之势。绳国庆称，食品价格 下降1.6%，影响CPI下降约0.32个百分点。其中，鸡蛋、猪肉和鲜菜价格同比下降较多，降 幅分别为16.8%、12.8%和6.3%，三项合计影响CPI下降约0.61个百分点。 而食品价格短期可能延续跌势。商务部上日就表示，由于供应增加，今年以来猪肉、鸡 蛋、蔬菜等农产品价格下降较为明显，预计下半年国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬 菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。据监测，5月29日当周，全国食用农 产品市场价格指数同比下降5.5%，创下2015年7月中旬以来最低水平。 另一方面，据绳国庆介绍，非食品价格上涨2.3%，影响CPI上涨约1.84个百分点。其中 ，医疗保健类价格上涨5.9%，教育服务类价格上涨3.3%，居住类价格上涨2.5%，交通类价格 上涨2.3%。 5月扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。这是近五年以来的次高 水准。 交通银行的唐建伟认为，核心CPI上涨与经济结构转换有关，随着劳动人口数量的减少 及居民消费升级带来对服务需求的提升引起的服务类价格的上涨，但经济需求回落及食品价 格涨幅回调导致CPI上涨动力趋弱。“这两方面因素相互对冲，我们判断年内既无通胀压力 也无通缩风险。” 申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，核心CPI主要是三块，住房、医疗、其它家政服 务，现在房地产价格有企稳回落，涨价乏力，对于核心CPI来说，更多是居民消费升级带来 的服务、以及医药分离带来的医疗服务涨价，不会有突然的上涨，至多让核心CPI稳定在一 个水平。 他认为四季度是通胀形势的一个观察点，假如能有进一步通货再膨胀政策出台，那么明 年还是会维持类似今年的格局，增长平稳、通胀无忧。但若无进一步的通货再膨胀政策，可 能通缩压力会成为明年的主要压力。 市场反应方面，人民币兑美元即期周五早盘续随中间价小幅调整，有效波幅 继续收窄，交易员称，中国最新公布的5月通胀数据基本符合预期，对汇市影响有限；中国 股市沪综指早盘微涨0.07%。 **政策影响中性** PPI的走势也基本符合市场预期。先行指标PMI中的价格分项指数已显现下行压力，加之 去年PPI前低后高，基数逐步抬升，PPI涨幅持续回落也在预期之中。 统计局的绳国庆称，据测算，在5月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约 为4.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。 环比来看，5月份PPI继续下降，但0.3%的降幅比上月收窄0.1个百分点。在调查的40个 工业大类行业中，20个行业产品价格环比下降，比上月增加六个。同比看，煤炭开采和洗选 业、石油和天然气开采业等六大行业合计影响PPI同比上涨约4.1个百分点，占总涨幅的74.5 %。 交通银行金融研究中心称，下个月PPI翘尾因素略有上升，但之后继续逐月下降。企业 补库存周期逐渐减弱，不会显着拉动需求。货币政策稳健中性和金融监管去杠杆，不会出现 释放流动性抬高工业产品的现象。因此，PPI涨幅继续收窄的可能性较大。 首创证券研发部总经理王剑辉认为，5月通胀数据对货币政策的影响是中性的，不会让 央行觉得有放松流动性的必要，也没有回收流动性的紧迫。“央行的货币政策更多将就流动 性供给状况来考虑，货币政策回归中性的步伐不会受到影响。” 海通证券宏观团队则强调货币难言放松。虽然5月CPI在低基数效应下小幅反弹，但仍在 2%以下低位，而且无论是食品价格还是工业品价格近期持续下跌，意味着通胀预期仍在回落 。6月以来央行货币投放增加，一是为了对冲MLF到期，二是应对MPA考核带来的资金紧张， 在去杠杆未取得阶段性成果之前，货币政策难言放松。 “现阶段还是要用正确的手段坚持做正确的事情。”申万宏源的李慧勇称，现在对监管 从严有不同的看法，但他认为这对中国经济金融长治久安是非常重要的，要坚定不移去推进 。但考虑到这对经济金融短期有负面冲击，要考虑经济和企业的承受能力，做相机调整，才 能达到既去杠杆又不影响增长的作用。 国务院总理李克强此前表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放 在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。 以下为5月数据详情（同比%）： 实际值 预估中 前值 预估区间 上年同期 值 居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.2 0.8-1.8 2.0 工业生产者出厂价格指数(P 5.5 5.7 6.4 4.2-6.1 -2.8 PI) （完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选。 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)