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更正-更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，美联储议息临近市场谨慎观望（6月9日）
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2017年6月9日 / 上午9点20分 / 2 个月前

更正-更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，美联储议息临近市场谨慎观望（6月9日）

路透新闻部

3 分钟阅读

 (更正：内文末表格人民币兑美元即期收盘价“6.7968”有误，应为“6.7988”，贬幅亦由
“0.04%”更正为“0.07%”。)
    * 人民币小幅收跌，市场自觉守卫中间价
    * 英国议会选举打压英镑间接施压人民币
    * 美联储加息在即，市场观望气氛渐浓
    * 中国通胀数据影响有限

    路透上海/北京6月9日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，盘中一度跌破6.
8关口。交易员称，欧洲央行表态不及市场预期，英国议会选举不确定性大增，美元指数因
此获益反弹，人民币市场逢低购汇需求仍存；不过美联储加息在即，市场观望气氛渐浓，成
交量有所下降。  
    
    他们并表示，中国最新公布的5月通胀数据基本符合预期，对汇市影响有限；各方对“
逆周期因子”的作用判断分歧较大，间接影响对汇率走势判断。离岸人民币午后明
显走贬，与在岸价差倒挂收窄至不足50点。

    “外盘动得明显，不过境内市场对中间价机制比较自觉，人民币没怎么跌。”一中资行
交易员称，“下周事情蛮多的，不过在国际市场有利率决议、央行会议之际，人民币市场反
而越是稳定。”
    
    亦有外资行交易员称，现在人民币市场算是暂时的平静，没有明确方向，后市需看监管
层的意图。

    中国国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比涨1.5%，创四
个月高位。分析师称，年内物价不是货币政策关注的主要目标，货币政策维持中性主要还是
为了抑制金融机构杠杆过快上升及资产价格泡沫的风险。
    
    全球汇市方面，英镑周五大幅下跌，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导
的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。英镑兑美元跌
2%至1.2698美元。不过美元、欧元和日圆等其他主要货币反应有限。它们之前已基本忽视了
美国FBI前局长科米(James Comey)周四的证词陈述。

    “其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为这次更多地算是国内事件，与去年
退欧公投不同。”FPG证券社长深谷幸司表示，“整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联
储下周的政策会议。”
    
    美联储将在下周三结束两日会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否
会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美元       今日          上日          升贬
 即期成交价格<CNY=CFXS     6.7988        6.7938        -0.07%
                     >                              
      中间价               6.7971        6.793         -0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=CFXT  179.68亿美元   241亿美元          
                     >                              
    日内波动幅度(pips)       68        日低6.8033    日高6.7965
      今年以来升贬幅度                                      2.25%
  2005年汇改以来升贬幅                                     21.77%
                    度                              
 一年期美元/人民币掉期          1270                             
                                                    
                                                          
 离岸人民币市场             今日          上日                   
      CNH即期              6.771         6.7846                  
 一年期NDF<CNY1YNDFOR=     6.9611        6.964                   
                    >                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7979；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.607、6.1562和8.6073。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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