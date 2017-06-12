重温稿-台湾货币市场：短率徘徊既有区间，央行上日减发14天存单令资金较显充裕

* 短率仍徘徊既有区间 * 央行上日减发14天存单 * 短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北6月9日 - 台湾银行间拆款短率周五徘徊既有区间。资金调度人员表示，由于央行上日大幅减发1 4天存单，让银行间资金较显充裕，惟本月仍有季底紧缩变数，银行间对资金操作仍偏保守，带动短率续持在 高位、未见走低。 他们指出，尽管税款缴库变数告一段落，但目前银行间操作依旧谨慎，今有大行表明后续短票及拆款都只 承作到期续作金额，其他新增交易则倾向不承接，并续以0.36%利率与票券承作一周拆款，也有民营银行跟进 调高对票券拆款利率。 〞国库钱收走这么多，一直HOLD住也不合理，应该月中就会放出来。〞一位银行资调人员说。 他也称，下周三将有国库券还本付息299.5亿台币又暂无到期续发，将使税款缴库后的资金情势渐转松， 且央行上日大砍14天存单也有助于银行间资金转趋宽裕，但季底因素驱使银行间拆款开价仍靠向高位，下周初 拆款利率料暂先持平开出，再观察后续资金变化。 至于综所税款缴库时程，他们也称，今日首批综所税委托取款及信用卡缴税银行须把税款缴库，初估第一 批取款占委托取款总额的八、九成，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔 日缴付国库。 根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高 达约773.79亿台币。 央行近期大减冲销规模，继周四减发14天期定存单后，周五亦减少七天期定存单发行量；本周定期存单发 行余额净减994.5亿台币，连三周净减。 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.108 30.105 台湾加权股价指数<.TWII 10,199.65 10,225.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.310% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.195-0.360% 0.178-0.360% **发票量例行增温** 短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行增温、资金缺口较大，而银行间买票需求也渐回笼， 但对利率仍有所坚持，令短票利率维持在原有区间、变化不大。 展望下周，他们并称，受到季底因素影响，资金情势仍旧松中带紧、整体资金分配不均，下周资金调度仍 不敢掉以轻心，且买方话语权增强，短票利率仍偏向区间高位。 〞拆款交投比较不友善，所以先做跨月短票。〞一位大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交在0.37%；月内短票 主交投则落在0.33-0.35%，少数成交0.36%；以上报价皆大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.364%，区间在0.34-0.37%，成交量为84.95亿 台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.39%，成交量为113.34亿台币。 台湾央行周五发行2,329.5亿台币定存单，发行余额减382亿台币。 下周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，资金落点分别为周一4,085亿、周二2,086亿、周三1,249.5 亿、周四1,728亿、周五1,442.5亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为负673亿台币，累计至周日超额准备则为负1,699亿台币、 加计前期1%的超额准备为613亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，今日交割韩国国民银行4亿美元国际板债券对资金调 度并无碍资金调度，RP利率续持在现有区间盘整。 他们并称，下周券商间资金缺口不大，又有债券还本179亿台币，料周初RP利率持平不变，并关注下周美 联储有没有脱稿演出，还是一如预期祭出升息决议，观察后资外资动向。 〞下周FOMC会议，要观察外资会不会走钱。〞一大型证券商交易员说。 另一票券交易员表示，今日投信端要券需求较强，银行端资金也较显充裕，RP利率仍续在原区间内游走， 下周预估RP利率暂难跳脱现有区间波动。 下周紧缩因子包括下周二上海商银发行50亿台币金融债券、下周五财政部增额发行106甲4期公债暂定250 亿台币。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.30%、0.32%，跨月则在0.32%；月内 公司债RP利率主交投落在0.40-0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42-0.43%；以上报价多持平上日。 大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.25 -0.26%、部分在0.28%，跨月则在0.27-0.28%、部分在0.30%；月内公司债RP成交0.27-0.28%，跨月则在0.29-0 .30%；交投大致同于上日。(完) (审校 林高丽)