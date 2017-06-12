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重温稿-《中国新债预测》国开行一、三和10年债预测均值3.97%、4.22%和4.24%
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2017年6月12日 / 晚上11点30分 / 2 个月前

重温稿-《中国新债预测》国开行一、三和10年债预测均值3.97%、4.22%和4.24%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/10年期固息增发债
    * 招标金额：1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债；
    * 3年：40亿；10年：100亿
    * 招标时间：6月13日9:30-10:30
    * 受访人数：9位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：3.91%-4.02%；4.18%-4.26%；4.22-4.27%
    * 预测均值：3.97%；4.22%；4.24%

    路透上海6月12日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三和10年三期债
。路透调查显示，周末官媒集中发声稳定半年末流动性预期，助推现券情绪明显改善，主要
利率债收益率下行5-7个点不等，若情绪能持续，明日国开债需求有望向好，收益率预测均
值分别落在3.97%、4.22%和4.24%。
    
    “大家都是给点阳光就灿烂啊，二级收益率下了蛮多的，应该还是监管和资金的预期暂
时企稳了吧，”上海一银行交易员称，“市场需求一直都在，之前担心的事情缓和了，需求
就出来了。” 
    
    不过华中一银行交易员表示，今日市场表现略超预期，明天若没有重大利好消息，不排
除收益率回升的可能性，短期对市场还是持谨慎态度，并没有太过乐观。
    
     金融时报周六发表文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银
行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统
性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。            
    
    中国官方媒体--新华社周日报导称，央行过去一周公开市场操作充分释放出稳定市场预
期的政策信号，大可不必慌张，但维护流动性基本稳定并不意味着从此货币政策就会“大放
水”，今年的货币政策是稳健中性，即不紧不松。                    
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率依次为4.2596%、4.3063%和4.3369%。           
                     
    明日招标的三期债为该行今年第四期               、第五期               和第10
期               的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第4/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债
                    3年：40亿；10年：100亿
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        6月13日9:30-10:30
                    追加投标时间10:50-11:00
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1年：6月16日；3/10年：6月15日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          1年：6/14-6/16；柜台债：6/14-6/15
                    3/10年：6/14-6/15
    上市日          1年：6月20日；3/10年：6月19日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 林高丽)

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