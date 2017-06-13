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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元整理收平，机构倒量刺激成交大扩近四成
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2017年6月13日 / 上午9点11分 / 2 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元整理收平，机构倒量刺激成交大扩近四成

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币整理收平，中间价则略微下跌
    * 市场无意在美联储公布利率决议前选择方向
    * 窄幅波动刺激机构倒量，成交大扩近四成
    * 短期汇价料延续窄幅整理

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月13日 - 人民币兑美元即期周二整理收平，中间价则略微
下跌。交易员称，本周美联储议息会议日益临近，市场似乎无意在此之前选择方向，窄幅波
动也刺激了部分机构倒量，日成交量扩大近四成，短期汇价料会延续窄幅整理走势。
    
    他们并表示，目前看美联储本次加息或已基本消化，市场更期待美联储会后声明是否会
表达更清晰的后续升息以及缩表路径；如果本周中国金融市场也跟随美联储调整相关利率，
则对汇率的影响会相对较小，否则汇价可能会小幅承压。
    
    “越是到加息临近汇价波动就越小，市场情绪也会趋于谨慎，倒量就会比较多。”一中
资行交易员称。

    亦有中资行交易员表示，美联储这次加息预期基本在汇价上提前反映了，若加息汇价不
会有明显的变动，如果不加息才会有波动。
    
    全球汇市方面，加元周二触及近两个月高点，否则今天市场将非常平静。加拿大央行官
员的讲话令市场提升了对该行最早可能今年升息的预期。美元持稳，交易商等待美联储召开
为期两天的政策会议，以寻找未来收紧政策步伐的信号。

    鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，
以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7981        6.7981      0.00%
               FXS>                              
   中间价               6.7954        6.7948      -0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C  321.61亿美元  236.11亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       28        日低6.7986   日高6.79
                                                    58
   今年以来升贬幅度                                 2.23%
 2005年汇改以来升贬                                21.75%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1270                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.7894        6.7955             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.967         6.9705             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6092、6.1784和8.6138。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)

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