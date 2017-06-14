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重温稿-台湾货币市场：拆款短率稳在高位，外资汇出令市场气氛保守
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2017年6月14日 / 凌晨12点02分 / 2 个月前

重温稿-台湾货币市场：拆款短率稳在高位，外资汇出令市场气氛保守

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 拆款利率稳在高位，外资汇出令季底气氛保守
    * 银行买票意愿增加，票券商多卖票取代拆款

     记者 董永年
    路透台北6月13日 - 台湾银行间拆款短率周二稳在高位。资金调度人员表示，外资近日偏向汇出，由于适
逢缴税又是季底，使得市场呈现稳中偏紧、分配不均的态势，拆入方除非在利率让步，否则取得难度略增。
    
    相较于拆款取得不易，随着昨日短票利率略见走扬，银行取得跨月短票的意愿反而有所增加。票券商降低
拆款需求，希望藉由多卖票取得跨季底的资金，如此也有助于舒缓压力。
    
    〞拆款不好做，有听说某家开给银行的利率快要和票券商一样了。〞一位银行资调人员说。
    
    另一家银行资调人员则称，由于近期外资偏向汇出，感觉外商银行的资金也偏少。季底前要持续观察外资
动向，若是持续汇出，短率恐怕还有上扬的空间。
    
    资调人员指出，银行间资金分配不均，拆出方对利率较为坚持，若是调度能力较差的的小型金融机构，就
必须承担较高的成本才能顺利过关。
    
    首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔
日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合
计金额高达约773.79亿台币。 
    
    台币兑美元周二出量收贬，并创逾一个月新低。交易员称，在外资持续汇出及大型油品进口商买
入美元冲击下，今天台币进一步收低；短线因外资美元买盘尚未停歇，台币料将趋贬。
           
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.227                     30.176    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,128.15                  10,109.96    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.380%               0.182-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.365%               0.280-0.370%
    
    **跨月短票成交增加**
    
    短票方面，票券商表示，虽然市场资金偏紧，但因短票利率靠向区间高位，使得银行释出跨月资金的意愿
有所提升。
    
    一大型票券商交易员表示，今日银行买票意愿增加，为取得跨月资金，卖票量比到期量多出不少，短票利
率多承作在0.37%附近，但也有听闻买票利率开高至0.40%。
    
    〞银行间资金波动大，跨月资金能拿就先拿。〞大型票券商交易员说。        
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.37%，以0.37%为主，少数见到0.38%；
月内短票交投则落在0.33-0.36%。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.366%，区间在0.30-0.38%，成交量为53.91亿
台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.38%，成交量为180.83亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,081亿台币定存单，发行余额减5亿台币。
    
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，余日资金落点分别为周三1,249.5亿、周四1,728亿、周五1,
442.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备为负326亿台币，累计超额准备负2,343亿台币、加计前期1%
的超额准备负30亿台币。 
    
    
    **投信找券需求增**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，投信因申购款持续流入，找券需求较高，至于银行则
以到期续作为主。
    
    不过他们称，由于银行资金偏紧，有意调高RP利率。随着月底的接近，还是要有利率可能走扬的心理准备
。
    
    〞外资在走钱，还是要观察，季底因素会小心。〞票券商交易员说。 
     
    今日有上海商银发行50亿台币金融债券，本周紧缩因子尚有周五财政部增额发行106甲4期公债暂定250亿
台币。
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，跨月则在0.32%；月内公司债RP利率主交
投落在0.41-0.42%，跨月则在0.42-0.43%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.27
%，跨月则在0.28%、部分在0.30%；月内公司债RP成交0.28-0.29%，跨月0.30-0.31%。(完) 

 (审校 林高丽)

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