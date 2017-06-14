更正-《全球汇市》美元人气紧张，投资者等待美联储政策线索

(更正：因译文有误，内文最后一段应为“2月28日”以来最低，非“2月8日”) * 美联储料将升息，聚焦经济展望和资产负债表情况 * 主要货币对在美联储会议前大致持平 * 新西兰元下滑，此前该国公布了经常帐数据 * 美元兑加元整固跌势 路透东京6月14日 - 美元周三下滑，投资者不太在意今日稍晚美国将会一如预期升息， 而是等待有关今年余下时间美联储政策的线索。 美元指数 下滑0.1%，至96.930。 美元兑日圆 小跌0.1%至109.98日圆，欧元兑美元 上升0.1%至1.1217美元。 美联储定于周三1800GMT在两日政策会议结束时公布其货币政策决议，随后美联储主席 叶伦将召开记者会。 美联储可能还会提供有关缩表计划的更多线索。 路透访问的分析师普遍认为，美联储将把联邦基金利率上调至1.00-1.25%，不过对于进 一步加息行动的预期有所减弱。 美联储会议的结果“显然将在很多方面指明方向，包括美元走势，”U.S. Bank私人客 户集团的投资总监Bill Northey说。 “我们可能看到前景更趋温和，目前存在这样的可能性，”他表示。 美国联邦基金利率期货 周二走势暗示，交易商认为美联储在9月19-20日 会议上升息至1.25-1.50%的机率约为29%，在12月12-13日会议上这么做的机率为57%。 “投资者最渴望知道的是未来加息的节奏，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Se ra称。 “鉴于许多市场参与者担心鸽派前景，若是意外出现鹰派前景，有些投资者可能会措手 不及，”她说。“美国经济状况不是那么糟，因此什么都有可能。” 至于中国央行是否会像3月一样，再次跟随美联储上调短期利率，交易员和分析师似乎 存在分歧。人民币贬值压力目前已经减缓。 日本央行也将在本周召开会议，料将维持货币政策不变。 新西兰元兑美元 下跌0.1%至0.7215美元，之前一度触及0.7197美元低位，脱离昨 日所及近四个月高位0.7228。 新西兰经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比扩大至一年最大。周三公布的数据显示， 截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于GDP的3.1%。 美元兑加元继续下跌，此前下滑至2月底来最低水平，因加拿大央行总裁波洛兹发表鹰 派评论，暗示加国央行可能比先前预期更早升息。 美元兑加元 跌0.1%至1.3221加元，隔夜一度下滑至1.3209，为2月28日以来最低 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1213 1.1214 -0.01 +6.66 1.0513 美元/日圆 110.03 110.05 -0.02 -5.85 116.87 欧元/日圆 123.36 123.38 -0.02 +0.18 123.14 美元/瑞郎 0.9685 0.9686 -0.01 -4.84 1.0178 英镑/美元 1.2744 1.2750 -0.05 +3.31 1.2336 美元/加元 1.3222 1.3240 -0.14 -1.55 1.3430 美元/离岸人民币 6.7898 6.7865 +0.05 -2.62 6.9726 澳元/美元 0.7538 0.7535 +0.04 +4.48 0.7215 新西兰元/美元 0.7214 0.7219 -0.07 +3.93 0.6941 澳元/日圆 82.940 82.950 -0.01 -1.64 84.320 新西兰元/日圆 79.400 79.470 -0.09 -2.18 81.170 英镑/日圆 140.24 140.35 -0.08 -2.62 144.02 澳元/新西兰元 1.0446 1.0435 +0.11 +0.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/杜明霞/孙国玉/侯雪苹/王颖；审校 孙茉莉/于春红/李爽/许娜/陈宗琦)