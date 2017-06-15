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更新版 1-台湾央行：2016年底国际投资净资产部位达1兆1,015.9亿美元，续创新高
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2017年6月15日 / 上午10点41分 / 2 个月前

更新版 1-台湾央行：2016年底国际投资净资产部位达1兆1,015.9亿美元，续创新高

路透新闻部

1 分钟阅读

(新增央行官员说法及相关数字)

路透台北6月15日 - 台湾央行周四公布，至2016年底止，台湾的国际投资净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，续创历史新高，较2015年底增加353.2亿美元或3.3%，但退居为全球第五大净债权国／地区，香港则超越台湾并跃居第四大。

台湾央行表示，这主要是因为台股去年大涨11%，外资持有台股市值增加，对外负债亦随之增加；但相对的，去年香港股市小跌，对外负债较小。

〞股市上涨、外资持有台股的市值增加，我们的负债也跟着增加。〞台湾央行经济研究处副处长蔡烱民说。

央行并称，至2016年底台湾对外资产总额达1兆7,753.3亿美元，较2015年底增加1,238.1亿美元或7.5%，主要是保险公司国外债券投资及银行部门存放国外联行增加。

在对外负债方面，央行表示，2016年底对外负债总额为6,737.5亿美元，较2015年底增加884.8亿美元或15.1%，主要是外资增持台股及股价上扬，以及银行部门自国外引进资金增加。

央行指出，2016年底台湾对外资产仍高于负债，两相互抵后，国际投资的净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，较2015年底增加353.2亿美元或3.3%。

台湾央行称，所谓〞国际投资部位表〞，是记载一国／地区中央银行、银行部门、政府部门与民间部门对外持有的金融资产与负债的存量统计。（完） (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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