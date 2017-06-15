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更新版 1-中国汇市：美元指数小幅反弹人民币微收跌，美联储加息影响有限
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2017年6月15日 / 上午9点27分 / 2 个月前

更新版 1-中国汇市：美元指数小幅反弹人民币微收跌，美联储加息影响有限

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币微收跌，中间价创逾七个月新高
    * 美联储如期加息，市场影响有限
    * 机构自营转为逢高结汇
    * “逆周期因子”正面作用不容小视
    * 短期人民币料易升难跌

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月15日 - 人民币兑美元即期周四微收跌，中间价则创逾七
个月新高。交易员称，美联储如期加息对在岸及离岸人民币影响有限，虽然实需客盘仍有购
汇需求，但机构自营交易逐渐转向逢高结汇的思路；另外“逆周期因子”的正面作用也不容
小视，料短期人民币易升难跌。
    
    他们并表示，美联储加息之后美元指数表现疲软，午后小幅反弹，但美债收益率不升反
跌，中美利差变化不明显，中国央行公开市场逆回购利率今早亦没有跟随调升，从利率角度
看，美国此次升息的影响不大。    
    
    “汇价没怎么动，从盘面上看目前结汇不是很多，客户在等美元反弹，反弹300点就可
以考虑结汇了。”一中资行交易员称，“下半年美元也不一定走强，加息要看通胀起不起得
来，缩表也不会很积极，还要关注特朗普会不会被弹劾。”
    
    亦有外资行交易员表示，如果美元后续没能大幅反弹，这波人民币涨势不会就此结束；
如果美元兑人民币有反弹，肯定会有结汇出来。
    
    美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布
了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

    中国商务部外资司负责人周四称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，
同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比
下降0.7%。
    
    全球汇市方面，美元周四微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议令市场继续
认为该央行今年将再升息一次，会议还公布了削减资产负债表计划的细节。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7975        6.797       -0.01%
               FXS>                              
   中间价               6.7852        6.7939      0.13%
 成交额<CNYSPTVOL=C  257.09亿美元  292.88亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       96        日低6.7977   日高6.78
                                                    81
   今年以来升贬幅度                                 2.24%
 2005年汇改以来升贬                                21.76%
               幅度                              
  一年期美元/人民币       1276.42                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.7918        6.787              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9695        6.9608             
              OR=>                               
  
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7956；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6192、6.1961和8.6539。    

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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