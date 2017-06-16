重温稿-台湾货币市场：拆款短率续见走高，因银行因应季底调整积数

* 银行持续上调拆款利率，一周高位见0.40% * 美联储决议升息，外资汇出但汇市与股市稳定 * 传闻明日国库将还款，或有机会舒缓紧俏气氛 记者 董永年 路透台北6月15日 - 台湾银行间拆款短率周四续扬。资金调度人员称，受银行因应季底加紧调整积数影响 ，拆款市场延续紧俏气氛，大型龙头银行对票券商一周拆款利率微调1个基点至0.37%，带动短率持续走升，高 位上探0.40%。 资金调度人士指出，美联储决议升息一码，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。今早外资 仍然持续汇出，但从台币汇价以及台股走势尚称稳定来看，汇出规模应该不大。此外，银行间传闻国库将于明 日还款，这或将有助于舒缓对季底可能更为紧俏的预期。 〞为了补积数，有人到期无法续做，缺钱的就必须去别的地方借。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人士也表示，今日持续不提供拆款与买票，就是要让负数能慢慢缩小，何时开门供应资 金，还是要看积数调整的状况而定。 一票券商交易员则称，有听闻明日国库会还款，搭配当日超额准备由负转正，预料资金紧俏的状况应该不 会再恶化。不过外汇市场的变化仍需持续关注，若是外资持续汇出恐令保管行由资金供应者转为需求者，短率 就有进一步拉高的可能。 首批综所税款已于上周五缴库，至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日，资金一样在取款隔 日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合 计金额高达约773.79亿台币。 台币兑美元周四收小贬，续创逾一个月新低。交易员表示，今天外资在台股虽转呈小幅买超，但 仍大举汇出，且净汇出金额超过两亿美元，促使台币进一步收贬，并呈连八日收低；短线观察重点在台股表现 及外资动向。 本地时间17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.247 30.230 台湾加权股价指数<.TWII 10,088.35 10,072.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.200% 0.182-0.250% --一周拆款利率区间 0.181-0.400% 0.182-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.200-0.380% **短票利率靠拢高位** 短票方面，票券商交易员表示，今日发票量例行性增加，但由于市场资金偏向紧俏，成交利率往区间高位 调整。 他们指出，由于外资持续汇出，外商银行态度偏向保守，再加上缴税、季底调整积数等诸多因素综合影响 ，短率有愈拉愈高的趋势，但还不至于借不到钱。 〞能拿到钱就好，利率管他的。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.39%，高位比重增加，少数在0.40%，上 日则在0.36-0.38%，少数见到0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.28-0.40%，成交量为81.09亿 台币；前日加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为59.05亿台币。 台湾央行周四发行1,825.5亿台币定存单，发行余额增97.5亿台币。 本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币，余日资金落点为周五1,442.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为267亿台币，累计超额准备负1,766亿台币、加计前期1%的 超额准备547亿台币。 **寿险与银行要求上调利率** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日资金偏紧，除了投信外，寿险与银行都要求上调利率，续 做没有问题。 〞寿险与银行开口主动说，今天特别紧，要调高利率。〞一证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，相较于昨日，今日资金紧俏状况稍有缓解。为吸引客户跨月会将利率拉高，但月 内则压低承作。 今日央行发行两年期定存单，金额300亿台币；本周紧缩因子尚有：周五则有财政部增额发行106甲4期10 年公债，金额250亿台币。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，上日在0.30-0.31%，跨月则在0.33-0.34% ，上日在0.31%；月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%，上日亦同，跨月在0.41-0.44%，上日在0.41-0.42 %。 大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.27-0.29%，同上日；跨月在0.29-0.30%，同上日。另外，月内公司债RP成交0.27-0.32%，跨月在0. 32-0.33%。(完) (审校 乔艳红)