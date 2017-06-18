重温稿-美国股市：亚马逊收购Whole Foods交易搅动市场，能源股上涨

* 沃尔玛，Target，Walgreen，好市多和Kroger股价受到重创

* 亚马逊对标普500指数带来最大的提振

* 标普科技股连续第二周下跌

* 道琼工业指数涨0.11%，标普500指数升0.03%，纳斯达克指数跌0.22%

路透纽约6月16日 - 美国股市周五收盘变动不大，尽管亚马逊以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。

能源股攀升，扶助提振标普500指数和道指，苹果下跌，重压纳斯达克指数。

亚马逊收购Whole Foods标志着这家互联网零售商进军传统零售行业踏出了重要的一步。

沃尔玛大跌4.7%，对道指带来最大的压力。Target，Walgreen Boots和好市多股价劲跌5-7%不等。

亚马逊劲升2.4%，对标普500指数带来最大的提振。Whole Foods暴涨29.1%。

标普必需消费类股跌1%，是表现最差的主要板块。标普食品和必需消费零售指数挫跌4.2%。

超市连锁店Kroger 在标普500指数中跌幅最大，暴跌9.2%，Supervalu劲跌14.4%。

“目前我不希望是杂货店的投资者，”零售业顾问公司J. Rogers Kniffen WWE执行长Jan Rogers Kniffen说。

道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；标准普尔500指数上升0.69点，或0.03%，至2,433.15点；纳斯达克指数收低13.74点，或0.22%，至6,151.76点。

科技股下滑0.2%，延续其近期跌势。苹果收低1.4%。

科技股引领标普500指数年内上涨8.7%，但本周连续第二周下跌，令人怀疑投资者是否撤出了科技股，转投其他板块。

能源股升1.7%，提振标普500指数。油价 从年内低位反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓。

5月美国房屋开工连续第三个月下跌，至八个月低位，因建筑活动全面放缓。投资者继续消化美联储周三加息，部分投资者担忧经济应对升息的能力。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.36:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.22:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约97亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)