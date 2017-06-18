重温稿-美国债市：公债收益率下跌，美国数据令对美联储升息的疑虑加重

* 5月美国房屋开工数据弱于预期 * 数据令对美联储今年可进行第三次升息的疑虑加重 * 公债收益率本周周线全面下跌 路透纽约6月16日 - 美国公债收益率周五下跌，各年期公债收益率本 周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，燃点对美国联邦储 备理事会(美联储/FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。 美国商务部公布，美国5月房屋开工下降5.5%，经季节调整后年率为1 09.2万户，此为去年9月来最低，预估为122万户。 分析师表示，数据令对美国经济潜在体质的忧虑加重，周三美国政府 数据显示，通胀和零售销售数据远逊于市场预期。 分析师说，经济数据也加重了交易商对美联储能否在今年余下时间再 次升息的疑虑。美联储周三宣布升息，为今年内第二次，并预期在年底前 再加息一次。 “如果楼市疲弱，那么，经济成长也将会转弱，”Evercore ISI固定 收益策略师Stan Shipley说，“在这样的环境下，美联储升息可能更趋谨 慎。” 指标10年期公债 价格尾盘升2/32，收益率从周四尾盘的2 .162%跌至2.155%。两年期公债 尾盘涨2/32，收益率从周四尾 盘的1.355%跌至1.319%。 美国通胀数据疲弱尤其令交易商担忧，认为这将是美联储周三公布的 收紧政策计划的一道障碍。美联储周三宣布将从今年开始缩减所持4.2万 亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)，且预计今年再加息一次。 “的确，导致市场对美联储升息路径有所怀疑的原因是通胀趋向放缓 ，”驻纽约的瑞信利率部门全球主管Praveen Korapaty说。 “其他经济数据也有点疲软，但我认为，主要问题是通胀轨迹。” 不过，Korapaty表示，他预期通胀会反弹，瑞信预期，美联储将在9 月开始缩表，12月再次加息。 两年期至30年期公债收益率本周周线均下跌，上周周线上升，10年期 公债收益率本周下跌约4个基点。 -----------------------1919 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-222/256 1.3192 -0.036 三年期公债 100-18/256 1.4759 -0.021 五年期公债 100-6/256 1.745 -0.017 七年期公债 100-44/256 1.9733 -0.011 10年期公债 101-244/256 2.1549 -0.007 30年期公债 104-120/256 2.7789 -0.006(完) (编译 利棣儿；审校 母红)