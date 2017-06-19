更新版 1-中国汇市：人民币微收贬，受油盘购汇和离岸人民币走贬带动

* 人民币微收贬，中间价则略调升 * 受油盘购汇和离岸人民币走贬带动 * 人民币汇价低于中间价198点 * 汇价若要反弹需要更多利好刺激 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月19日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，中间价则略调升 。交易员称，人民币中间价逐渐企稳，但今日受油盘购汇和离岸人民币走贬带动，午后汇价 转为跌势，收盘价低于中间价198点；近期美元指数缺乏方向，汇价若要反弹需要更多利好 刺激。 他们并指出，监管层是否会再次推升汇价还有待观察，自营机构自发推高的积极性目前 看并不高；若美指转为趋势性走弱，人民币料会跟随美元波动，市场参与者也会逐步适应汇 率弹性上升的过程。 “中间价逆周期因子今天发挥了作用，让中间价往升值方向开，这一点市场已经摸索出 了规律。”一中资行交易员称。 他并指出，由于今日购汇很强，尽管美元指数回落，但人民币汇价依然收贬，且比中间 价低198点。“目前看中间价只是心理上的震慑作用，市场可能并不买账。” 另有中资行交易员表示，目前市场对汇价走势看法分歧比较大，这个位置附近上下都有 可能，但在有管理的情况下汇价稳定的概率较大。 全球汇市方面，全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元 在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。 “我认为证实美元(升值)的压力相当大，”CIBC外汇策略主管Jeremy Stretch称。“即 使没有对叶伦的直接批评，如果你觉得美国(10年公债)收益率不会升至2.20%上方，那就很 难买入。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.817 6.8139 -0.05% FXS> 中间价 6.7972 6.7995 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 287.15亿美 250.63亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 101 日低6.8182 日高6.80 81 今年以来升贬幅度 1.94% 2005年汇改以来升贬 21.41% 幅度 一年期美元/人民币 1225 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8222 6.813 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9915 6.9895 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8177； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6352、6.1382和8.7082。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯')