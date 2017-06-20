重温稿-《中国新债预测》七年国债加权中标利率预测均值3.53%，边际均值3.58%

* 招标品种：财政部七年新发国债

* 期限及招标金额：400亿元

* 招标时间: 周三(6月21日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：加权3.51%-3.58%/边际3.54%-3.63%

* 预测均值: 加权3.53%/边际3.58%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。

“最近三、五、七年这种（收益率）都下的挺快，熊市中非活跃券波动会更大，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员则谈到，近期强势应该还是一个“抢跑”行情，一方面最近央行政策态度很温和，令市场对半年末以及此后资金面有相对乐观的预期，另外对于监管压力的担忧逐步减轻，也助推债市暂离弱势。

他并认为，近来一级市场需求复苏很明显，利率债投标倍数普遍较高，这将支撑明日新债的需求，但由于国债单期发行规模较大，其定位应该会与二级市场较为接近。

中债国债到期收益率曲线显示，七年期最新收益率为3.5391%。

国家开发银行上午招标增发的一、三、五和10年期固息债，中标收益率均低于预期，投标倍数亦都在3倍以上。

该期国债为财政部今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

上述国债具体招标时间为6月21日10:35-11:35，6月22日开始计息，招标结束至6月22日进行分销，6月26日起上市交易。

标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)