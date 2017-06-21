修正-路透基点：银行业者为新加坡普洛斯杠杆收购融资摩拳擦掌--TRLPC

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路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，本周银行业者正准备递交新加坡普洛斯集团（Global Logistic Properties Ltd）杠杆收购案的融资建议，此次融资规模约为100亿美元，将成为亚洲最大的一笔杠杆融资贷款。

普洛斯集团市值为144.7亿坡元（104.4亿美元），对该集团的收购案将打破亚洲地区杠杆融资的纪录。消息人士称，第二轮投标的截止日期临近，数家银行分别为三个参与竞购的银行提供支持。

据路透报导，普洛斯集团2月底选定有美国华平投资集团、黑石集团和中国的厚朴投资参与的入围竞购财团。普洛斯的最大股东是新加坡政府投资公司(GIC)，入围竞购财团的第二轮投标截止日期为6月30日。

消息人士称，华平投资所在财团得到了数家银行支持，包括巴黎银行、中国招商银行、瑞士信贷、中国工商银行、马来亚银行、渣打银行和三井住友银行等。

瑞士信贷和渣打正在安排90亿美元优先债融资，巴黎银行则在组织最多100亿美元的夹层融资。这样的融资规模创出了亚洲杠杆收购交易的优先债和夹层融资的纪录。

厚朴投资牵头的财团有高瓴资本和普洛斯的高管参与，并得到了数家银行的支持。路透上周五报导称，中国万科正在洽商加入一个由厚朴投资管理公司和高瓴资本领军的财团，竞购新加坡物流设施供应商普洛斯。

消息人士称，厚朴投资牵头的财团得到了中国银行、中国建设银行、花旗集团、星展银行、高盛、摩根士丹利、平安银行、中国邮政储蓄银行和大华银行的支持。

消息人士并称，黑石集团牵头的银团得到了德意志银行和汇丰的支持。

有多家银行不只为一个财团提供支持，凸显此次并购在市场中的影响力，料将吸引众多亚洲联贷银行家的目光。(完) (编译 张荻； 审校 白云)