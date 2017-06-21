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更新版 1-中国汇市：购汇刺激人民币小幅收贬，A股加入MSCI指数影响有限
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2017年6月21日 / 上午9点06分 / 1 个月内

更新版 1-中国汇市：购汇刺激人民币小幅收贬，A股加入MSCI指数影响有限

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收贬，盘中刷新月内最低价
    * 美指略升，境内购汇需求仍占上风
    * 中国A股纳入MSCI指数对汇价直接影响不大
    * 日内震荡区间走阔，未来料走向宽幅双向波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新
低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一
定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美
元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。
    
    跟之前相比，整体交易区间向中间价方向靠近，且离岸和在岸汇价更为趋同，经历了昨
日尾盘大行出手打压市场，市场情绪相对谨慎，但日间波动幅度持续走阔，为自营迎来机遇
，预计未来汇市料宽幅双向波动，而这亦将为监管所乐见。
    
    “这几天购汇盘都比较多，年中分红、油盘，这些都是刚需，不会因为一些消息的影响
就改变计划。”一中资行交易员称。
    
    她并指出，在新的中间价机制下，市场比较理性，而且央行今年对市场的调控更有经验
也更有效，所以年中人民币可能在刚需购汇盘的冲击下有所贬值，但幅度不会很大。
    
    亦有中资行交易员指出，在9-10月份之前，人民币汇价料延续宽幅双向波动的局势，毕
竟今年金融行业重头戏是去杠杆，汇率走势料维稳为主。
    
    中国A股被拒之门外三次以后，第四次闯关成功，MSCI明晟终于决定将其纳入
新兴市场指数。此举将让北京方面松一口气，MSCI明晟之前几次年度评审结果让北京方面感
到尴尬。但A股加入MSCI指数很大程度上只有象征意义，仅会吸引少量资金流入中国。
        
    
    全球汇市，加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘
徊在两个月低点。美元限于窄幅区间波动，美元指数几近持平于97.764。
    
   “英镑表现疲弱，从英镑已消化的政治风险溢价来看，其疲弱态势可能会延续至下周，
因为目前DUP和保守党仍未达成协议，”BMO Capital Markets驻伦敦汇市策略师Stephen Ga
llo称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.829       6.8265      -0.04%
               FXS>                           
   中间价             6.8193       6.8096      -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=C  239.66亿   236.44亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     149      日低6.8395   日高6.82
                                                 46
   今年以来升贬幅度                              1.76%
 2005年汇改以来升贬                             21.20%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1253                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.8311       6.822              
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.0065       6.9973             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8287；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.605、6.139和8.6141。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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