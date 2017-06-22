更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理连六日收跌，短期汇价料继续小幅震荡

* 人民币维持区间窄幅整理，连六日收跌 * 逆周期因子继续缓和顺周期影响 * 短期汇价料继续小幅震荡 * 若后续购汇继续增加，人民币或承压 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月22日 - 人民币兑美元即期周四微跌，连六日收跌，中间 价则微跌了4个点。交易员称，近期逆周期因子持续发挥作用，大幅缓和购汇需求上升带来 的顺周期影响，后续继续明显调整的概率并不高。短期汇价料小幅震荡，但若购汇继续增加 ，人民币或有压力。 他们并表示，近期汇价连续下跌也冲淡了前期看多人民币情绪，表明市场乐观情绪并没 那么坚定，但要打消贬值预期，还应再借势推一把，让囤积美元的大户出手结汇，结售汇失 衡状态料可进一步化解。 “今天汇市比较平淡没什么波动，收盘前offer（美元）稍微多一点，近期可能就震荡 吧，如果后面大的购汇出来了，人民币可能会有一定压力。”一中资行交易员称。 他并表示，今日银监会对几家企业跨境业务风险排查的消息，以及万达和复星的股票大 跌，对汇市没有明显影响。 另有外资行交易员表示，前两日美元兑人民币反弹到6.84附近被维稳，再大跌机会不大 ，近期可以择机结汇。 根据市场人士提供的信息，某家国有大行的海外分行于近期发布通知称，根据银监会的 要求，总行指示各分行几家企业的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况进行说明。通知 中的万达集团的债券、及旗下上市公司万达电影股价出现大跌，复星国际<0656 .HK>及其下属复星医药A股周四午盘均大跌。 全球汇市方面，周四外汇市场全球主要币种表现淡静，只有新西兰元波动较大。新西兰 央行在例行政策会议上没有明显口头打压新西兰元，之后新西兰元上涨0.5%。美元指数<.DX Y>基本持平于97.54，已较周二所及一个月高位97.871回落。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8307 6.829 -0.02% FXS> 中间价 6.8197 6.8193 -0.01% 成交额<CNYSPTVOL=C 240.01亿 239.66亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 39 日低6.8329 日高6.82 9 今年以来升贬幅度 1.74% 2005年汇改以来升贬 21.17% 幅度 一年期美元/人民币 1225 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8353 6.8318 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0043 7.002 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8308； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6331、6.1483和8.6638。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)