重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月19日-6月23日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。 公开市场操作: --随着跨入6月下旬，中国央行公开市场当周逆回购操作渐减力，单周转为净回笼600亿元人民币。分析人士表示，在此前保驾护航季末资金面基础上，月末财政支出亦提供驰援，资金面逐步呈宽松向好态势，央行顺势减少投放并及时公告流动性影响因素，加大政策透明度稳预期的同时，仍不忘降杠杆背景下坚守中性偏紧基调。

他们并指出，下周将进入季末最后一周，虽然MPA等因素仍存一定扰动，但机构多预计流动性整体问题不大，在央行更加透明的政策制度以及维稳流动性的意图背景下，预计央行将继续通过公开市场辅助机构平稳跨过半年末考核。

债市: --中国银行间债市当周10年国债等主要现券收益率波动不大，一年国债收益率受财政部做市操作提振下行，曲线倒挂得到修复。信用债方面，受抛售传言影响的万达相关债券一度放量大跌，各方发表声明后走势趋稳。目前流动性预期平稳，现券短期料震荡为主。

票据: --中国票据市场当周转贴利率小幅走低，幅度在10-15个bp(基点)。交易人士表示，受益流动性持续改善向宽趋势，资金利率同步明显回落，不少机构收票需求升温，带动转贴利率下行，但整体幅度仍比较有限，因季末最后一周仍难完全消除疑虑。

股市: --中国股市沪综指当周震荡走高，周三MSCI明晟公司宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。受此影响，以金融股为代表的估值合理的大蓝筹股走势较好，部分蓝筹股创出近期新高，但利好消息如期兑现后，部分投资者借消息进行套现，加大了市场波动幅度。(完) (整理 吴芳/李宏薇/孙琦子; 审校 杨淑祯)