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更新版 1-中国汇市：人民币微收升但与CNH价差走阔，盘中再度刷新月内低点
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2017年6月26日 / 上午9点30分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币微收升但与CNH价差走阔，盘中再度刷新月内低点

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币微收升，中间价亦略升
    * 购汇旺季，大行美元流动性提供不足
    * 离岸CNH下跌增加在岸贬值压力
    * 短期人民币或仍面临一定下跌空间
    * 若美元持续偏弱，不排除监管出手

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月26日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价亦略反弹
。交易员称，近期处于购汇旺季，但大行提供的美元流动性相对较少，在此期间离岸人民币
流动性较充裕，离岸CNH阶梯下行拉拽在岸汇价走低，盘中一度触及6.8445的月内新低，两
地价差走阔至逾百点；但临近收盘两地均有维稳迹象，汇价转而收升。
    
    他们并表示，由于人民币连续下行，客盘结汇意愿不强，而大行也无意强压购汇；但若
后续美元继续偏弱，不排除监管出手的可能，6.85元附近仍是出手结汇的时机。此外，由于
人民币资金面转松，境内美元掉期曲线各期限均下移。
    
    “月底、半年底购汇都偏多，今天市场也是买美元多些。大行一直都在的，日内管的不
多，到了收盘前干预了一下。”一外资行交易员表示，“未来走势要先过了半年底再看。”

    另有中资行交易员称，现在购汇时点没过去，近期小幅看空人民币，但客户拗过管理层
的可能性不大，最终可能会择机结汇。
    
    全球汇市方面，美元周一走势疲软，因投资人对于美国今年年底前再度升息的信心不足
；本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)及其他央行高层官员密集发表谈话。
     
    “市场仍认为美联储在利率计划方面虚张声势。我并不认为美联储主席叶伦本周的讲话
能令这一观点有所改变，”满地可银行欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8378        6.8387      0.01%
               FXS>                             
   中间价               6.822        6.8238      0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C  238.73亿美   242.07亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      110       日低6.8445   日高6.83
                                                   35
   今年以来升贬幅度                                1.63%
 2005年汇改以来升贬                               21.04%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1193                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期              6.849         6.84              
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.9995        7.003              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.838；人
民币兑欧元、日圆和英镑15点
的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参
考汇率为6.838；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15=C
FXS和英镑15点的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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