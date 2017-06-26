更新版 1-中国汇市：人民币微收升但与CNH价差走阔，盘中再度刷新月内低点

* 人民币微收升，中间价亦略升 * 购汇旺季，大行美元流动性提供不足 * 离岸CNH下跌增加在岸贬值压力 * 短期人民币或仍面临一定下跌空间 * 若美元持续偏弱，不排除监管出手 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月26日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价亦略反弹 。交易员称，近期处于购汇旺季，但大行提供的美元流动性相对较少，在此期间离岸人民币 流动性较充裕，离岸CNH阶梯下行拉拽在岸汇价走低，盘中一度触及6.8445的月内新低，两 地价差走阔至逾百点；但临近收盘两地均有维稳迹象，汇价转而收升。 他们并表示，由于人民币连续下行，客盘结汇意愿不强，而大行也无意强压购汇；但若 后续美元继续偏弱，不排除监管出手的可能，6.85元附近仍是出手结汇的时机。此外，由于 人民币资金面转松，境内美元掉期曲线各期限均下移。 “月底、半年底购汇都偏多，今天市场也是买美元多些。大行一直都在的，日内管的不 多，到了收盘前干预了一下。”一外资行交易员表示，“未来走势要先过了半年底再看。” 另有中资行交易员称，现在购汇时点没过去，近期小幅看空人民币，但客户拗过管理层 的可能性不大，最终可能会择机结汇。 全球汇市方面，美元周一走势疲软，因投资人对于美国今年年底前再度升息的信心不足 ；本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)及其他央行高层官员密集发表谈话。 “市场仍认为美联储在利率计划方面虚张声势。我并不认为美联储主席叶伦本周的讲话 能令这一观点有所改变，”满地可银行欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8378 6.8387 0.01% FXS> 中间价 6.822 6.8238 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 238.73亿美 242.07亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 110 日低6.8445 日高6.83 35 今年以来升贬幅度 1.63% 2005年汇改以来升贬 21.04% 幅度 一年期美元/人民币 1193 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.849 6.84 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9995 7.003 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.838；人 民币兑欧元、日圆和英镑15点 的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参 考汇率为6.838；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15=C FXS和英镑15点的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)