更新版 1-中国央行：五省区绿色金融试验区方案公布，广州允许开展境外融资

* 广东和浙江等五省区绿色金融实验区方案公布

* 广州实验区允许开展境外融资

* 其他四省区实验区亦各有侧重

* 稳步有序，牢牢守住不发生系统性金融风险底线 (新增更多内容)

路透北京6月26日 - 中国央行等五部委日前分别印发了广东和浙江等五省区建设绿色金融改革创新试验区的总体方案。其中，广东省广州市绿色金融试验区方案称，支持在全口径宏观审慎政策框架下开展跨境融资业务，允许金融机构和企业在符合宏观审慎管理制度的前提下从境外融入资金，稳步推进企业外债登记制管理改革。

周一刊登在央行网站的方案并显示，广州将支持试验区外资企业的境外母公司或子公司按规定在境内银行间市场发行人民币绿色债券。支持港澳地区机构投资者按程序在试验区内开展合格境外有限合伙人（QFLP）业务，参与境内绿色私募股权投资基金和绿色创业投资基金投资。

“坚持稳步有序，风险可控。牢牢守住不发生系统性金融风险底线，按照‘规划先行、先易后难、成熟一项、推进一项’的思路，积极稳妥、有力有序、精准务实，稳步推进组织体系、产品工具、机制体制和配套措施等各项创新，”广州方案指出。

方案指出，在广州市花都区率先开展绿色金融改革创新试点，力争五年内通过制度、组织、市场、产品、服务、保障措施等领域的创新探索，试验区绿色融资规模较快增长，绿色贷款不良贷款率不高于小微企业贷款平均不良贷款率水平。

同时，加强与港澳地区合作，支持符合条件的港澳地区金融机构在试验区设立合资证券、基金、期货和保险公司，拓展绿色融资渠道。

广州方案并称，绿色金融试验区的主要任务包括培育发展绿色金融组织体系、创新发展绿色金融产品和服务、支持绿色产业拓宽融资渠道、探索建设环境权益交易市场、发展绿色保险等。

**其他四省区试验区方案亦各有侧重**

其它四省区的绿色金融试验区分别是：江西省赣江新区，贵州省贵安新区，新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市，浙江省湖州市、衢州市。

其中，浙江省湖州市、衢州市方案显示，要通过五年左右的努力，试验区绿色融资规模较快增长，“两高一剩”行业融资规模逐年下降，绿色贷款不良贷款率不高于小微企业贷款平均不良贷款率水平。

主要任务是构建绿色金融组织体系，支持符合条件的民间资本发起设立民营银行、证券公司和保险公司等，重点支持地方生态环境建设和绿色产业发展；推动符合条件的企业发行以绿色发展为主题的企业债、公司债和非金融企业债务融资工具；支持符合条件的“两高六新”（高成长、高科技、新经济、新服务、新能源、新材料、新农业、新模式）绿色企业在中小板、创业板和主板上市等。

贵州贵安新区的主要目标是，通过五年左右的努力，基本建立多层次的组织机构体系、多元化的产品服务体系、多层级的支撑服务体系和高效灵活的市场运作机制，绿色信贷投放规模逐年上升，绿色贷款不良贷款率不高于小微企业贷款平均不良贷款率水平，绿色保险覆盖面不断扩大，绿色债券发行初具规模，初步形成辐射面广、影响力强的绿色金融服务体系。

主要任务是开展知识产权质押融资和应收账款质押融资业务；探索推动节能项目收益权、海绵城市建设政府和社会资本合作（PPP）项目收益权、排污权、用能权等环境权益及其未来收益权成为合格抵质押物；成立由政府和社会资本合作的绿色产业基金；推进信贷、信托、股票、债券等传统金融工具的绿色化转型。

贵安新区并将鼓励符合条件的银行业金融机构发行绿色金融债券。引导具备资质的大型绿色企业发行绿色债券。积极推动中小型绿色企业发行绿色集合债；探索建立试验区绿色企业上市培育和辅导机制，推动大数据、高端装备制造、大健康新医药、现代服务业等优势产业企业在主板和中小板上市；加快推进绿色企业股份制改造和绿色股权融资。

江西省赣江新区的方案指出，其主要目标是通过五年左右的时间探索形成有效服务实体经济绿色发展的可复制可推广经验，主要任务支持各类股权投资基金、创业投资基金和其他私募基金参与绿色投资；支持金融机构和大中型、中长期绿色产业项目投资运营企业发行绿色债券或项目支持票据等。

新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市方面，其总体目标是通过五年左右的时间，逐步提高试验区绿色信贷、绿色债券、绿色股权融资等在社会融资规模中的占比，“两高一剩”行业贷款规模和占比逐年下降，绿色贷款不良贷款率低于自治区小微企业贷款平均不良贷款率水平。

主要任务是支持当地或援疆省（区、市）符合条件的民间资本发起设立民营银行或绿色基金等；积极培育和引进股权投资基金、创业投资基金等新业态，参与绿色投资；支持金融机构和大中型、中长期绿色项目投资运营企业发行绿色债券或项目支持票据，鼓励金融机构发行绿色金融债券；稳妥有序探索开展环境权益交易等。

中国国务院6月14日召开常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。（完）

欲览详情，请点选央行网站：www.pbc.gov.cn/

here://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3332928/index.html (发稿 孙琦子/李文科; 审校 乔艳红)