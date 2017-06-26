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重温稿-《中国新债预测》国开3/5/7年债预测均值分别为4.01%、4.02%、4.19%
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2017年6月26日 / 晚上11点31分 / 1 个月前

重温稿-《中国新债预测》国开3/5/7年债预测均值分别为4.01%、4.02%、4.19%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行3/5/7年期固息增发债
    * 招标金额：3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿
    * 招标时间：6月27日9:30-10:30
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：3.98%-4.05%；3.99%-4.05%；4.17%-4.24%
    * 预测均值：4.01%；4.02%；4.19%

    路透上海6月26日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三、五和七年期固息
债。路透调查显示，半年末前流动性持续宽裕，现券在上周调整后再度转暖，而近来一级需
求也一直不错，预计明日新债定位稍低于二级水平，三个期限品种预测均值分别为4.01%、4
.02%和4.19%。
    
    上海一银行交易员表示，“资金比较松，现券（收益率）下了很多，情绪挺好的，明天
（新债）不会差。”
    
    交易员透露，目前二级市场上，国开3/5/7年对应债券的收益率分别为4.065%、4.0675%
和4.25%，不过七年品种今日尚无成交。
        
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率依次为4.1318%、4.1243%和4.2459%。     
   
    明日招标的三期债分别为该行今年第五期               、第六期               和
第一期               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/6/1期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿
    期限/计息方式   3/5/7年固息
    招标时间        6月27日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月29日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17；
                    7年：2017/1/9
    分销期          6/28-6/29
    上市日          7月3日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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