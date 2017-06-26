重温稿-《中国新债预测》国开3/5/7年债预测均值分别为4.01%、4.02%、4.19%

* 招标品种：国开行3/5/7年期固息增发债 * 招标金额：3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿 * 招标时间：6月27日9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.98%-4.05%；3.99%-4.05%；4.17%-4.24% * 预测均值：4.01%；4.02%；4.19% 路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五和七年期固息 债。路透调查显示，半年末前流动性持续宽裕，现券在上周调整后再度转暖，而近来一级需 求也一直不错，预计明日新债定位稍低于二级水平，三个期限品种预测均值分别为4.01%、4 .02%和4.19%。 上海一银行交易员表示，“资金比较松，现券（收益率）下了很多，情绪挺好的，明天 （新债）不会差。” 交易员透露，目前二级市场上，国开3/5/7年对应债券的收益率分别为4.065%、4.0675% 和4.25%，不过七年品种今日尚无成交。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.1318%、4.1243%和4.2459%。 明日招标的三期债分别为该行今年第五期 、第六期 和 第一期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 6月27日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月29日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17； 7年：2017/1/9 分销期 6/28-6/29 上市日 7月3日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)