重温稿-台湾货币市场：短率持稳，更多银行加入跨月拆款使资金紧张情势纾解

* 更多银行加入跨月拆款，资金趋平稳 * 短票利率稳于区间 * 半年报作帐虽心态保守，但债券RP利率持平 记者 高洁如 路透台北6月26日 - 台湾银行间拆款短率周一持平。资金调度人员称，更多银行加入跨月拆款行列，使资 金情势转趋平稳，季底的资金料可稳中偏松。 资调人士说，资金情况本周应不会有太大的变化，由于上周的利率已稍有走高，本周预料可以持稳目前水 位。且各方已提前跨月拆借，纾解了半年报前偏向紧张保守的资金情势，料本周资金调度可平稳顺利。 〞这周利率应该不会变，除非最后一天很宽松，利率反倒有可能下去，〞一位小型商银交易人士表示。 他们认为，本提存期至今已有近6,000亿台币的全体银行超额准备，市场资金料可平稳宽裕度过。大型银 行本周也加入跨月拆款行列，更有效纾解票券商和小型银行的需求。 本地时间17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.335 30.400 台湾加权股价指数<.TWII 10,513.96 10,377.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.240% 0.184-0.240% --一周拆款利率区间 0.184-0.420% 0.186-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.210-0.430% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员表示，本周是半年报的最后一周交易，估计利率要跌不易，但票券商人士认为， 以目前银行的累积部位已经很高的情况来看，银行资金偏多，本周五是本月最末交易日，当天短率有走低可能 。周一至周四利率则预料持稳于目前水位。 〞老大开30天短票0.40%。老大开出来就是市场利率，〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，上日在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在0.40-0.43%，成交量为89.31亿 台币；前日加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.43%，成交量为83.52亿台币。 台湾央行周一发行108亿台币定存单，发行余额增100亿台币。 本周余日的央行定存单到期情况为：周二8亿台币，周三3,552亿；周四2,910亿；周五1,967.2亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为418亿台币，累计超额准备6,323亿台币、加计前期1%的超 额准备8,636亿台币。 **半年报作帐心态偏向保守** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，时序愈近6月底的半年报作帐，金融机构的偏保守心态使市场 资金偏紧，不过利率大致能够持稳不变。 〞今天有点紧，还好啦我大多是换手做，〞一位大型证券商交易员说。本周五是6月底半年报结帐日，预 料不少银行等金融机构无法承做跨月拆出，料令市场可调度资金偏少。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳；月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.32-0 .34%；月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。 本周紧缩因素方面有：周三永丰银行37.4亿台币金融债交割；周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银 行4.5亿台币金融债交割、土地银行42亿台币金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资3 0亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。 大型票券商方面，与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变，主要成交在0.29-0.31%；跨月在0.33-0.3 4%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.36%。(完) (审校 林高丽)