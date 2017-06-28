重温稿-台湾货币市场：短率稳中趋松，大银行调低拆款利率半年报结算更平稳

* 大型银行略调低拆出利率，资金需求略增 * 短票利率小跌 * 债券RP市场短钱充足，利率持平 记者 高洁如 路透台北6月27日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中偏松。资金调度人员称，大型银行略 微调低拆出利率，市场资金需求稍有增加，预料各银行已陆续安排跨月资金，令本周五的半 年报作帐的紧张气氛更平稳。 他们指出，原本小银行资金需求较高，不过今日有公部门的大额还款，使银行间资金出 现流动，部分大银行有资金需求；惟目前外商银行的资金情势呈现平稳，倒也没有游资暴增 的情况。 〞（因为）6月初有税款上缴，钱从市场抽走一点，（最近）会有点不平均。〞一位小 型商银交易员说。 她表示，市场资金先前分配较不平均，预期情况会愈来愈好。而本周余日因票券商大多 会将缺口避开月底，因此预估资金情势应能平稳过关。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.341 30.335 台湾加权股价指数<.TWII 10,512.06 10,513.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.320% 0.184-0.240% --一周拆款利率区间 0.186-0.420% 0.184-0.420% --两周拆款利率区间 0.186-0.420% 0.200-0.420% **短票利率微跌** 短票方面，票券商交易员指出，今日资金情势纾缓，部分票券商缺口不大，主要短票成 交利率走低1基点。 也有少数票券商表示，今日降低了拆款的水位，增加卖票的部位，在半年报结束之际， 调整拆款的余额，估计将更有助于度过半年报。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间持平，主要成交略 向下移。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%，区间在0.39-0.495% ，成交量为57.12亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.40-0.43%，成交量为89.31 亿台币。 台湾央行周二发行109亿台币定存单，发行余额增101亿台币。本周余日的央行定存单到 期情况为：周三3,552亿、周四2,910亿、周五1,967.2亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为246亿台币，累计超额准备6,585亿台币 、加计前期1%的超额准备8,897亿台币。 **短钱充足** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员称，市场短钱充足，少部分基金有赎 回情况，其他虽也有多钱的投信，不过目前仍以应付季底大量的赎回为主，因此流动性佳的 月内交易蔚为主流。 〞基本上大量赎回还没有看到，如果陆续分散赎回的话就还好，还是要观察，〞他说。 交易员并认为，近日外资大量买超台股，汇市中亦有汇入情况，外商银偏宽松，台币调 度不算困难。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日；月内公债RP利率主要成交0.30-0.3 2%，跨月在0.32-0.34%；月内公司债RP利率主要在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。 本周紧缩和宽松因素有：周三永丰银行37.4亿台币金融债交割；周四土地银行45亿台币 金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司 债交割，以及土地银行42亿台币金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎 投资30亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。 票券商交易员则表示，目前投信有加钱，寿险的资金也颇多，也有资金进场跨月承做， 资金充裕，本周末的跨月交易应可平稳度过。 大型票券商方面，与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变，主要成交在0.29-0.31% ；跨月在0.33-0.34%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.38%，上日在0. 33-0.36%。(完) (审校 林高丽)