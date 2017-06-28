重发-《全球汇市》德拉吉讲话提振欧元，美参议院医保案投票推迟打压美元

(因技术问题重发) * 德拉吉发表乐观讲话后，欧元接近10个月高位 * 随着经济复苏，德拉吉敞开政策调整的大门 * 美国医保法案投票被延后 * 美元指数继周二下滑后整理跌幅 路透新加坡6月28日 - 欧元周三站在近10个月高位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉称央 行执行激进刺激计划的日子已经有限，而且美国医保议案投票被延后令美元承压。 欧元兑美元 报1.1338，周二曾大涨1.4%，触及约1.1349高位，这是2016年8月底 以来的最高水平。 欧元上涨是因为欧洲央行总裁德拉吉周二在葡萄牙举行的一次会议上表示，通缩压力已 经被通货再膨胀所取代。 但他补充称，欧洲央行立场的任何转变应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的” 货币政策支持，且通胀回升也还取决于全球融资环境的改善。 交易商表示，欧元近期还可能继续上涨。 “鉴于德拉吉的强硬言论，我们应会看到欧洲利率上升，特别是10年期公债收益率，我 认为欧元存在进一步上行的空间，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻新加坡的亚太交易主管Tar eck Horchani称。 Horchani称，欧元兑美元在1.14面临阻力，若突破该水准，则有望续涨。 欧元兑日圆 周二涨至127.47，为2016年4月以来高位，最新报127.18. 美元整理之前跌势；此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票延后，以 获得更多共和党参议员的支持，美元在隔夜市场承压。 市场人士担心，若不能先通过医保议案，特朗普政府将难以推进减税和财政刺激举措。 美元指数 持平报96.443，周二跌约1%。 美元兑日圆 回落0.1%报112.18日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1343 1.1337 +0.05 +7.89 1.0513 美元/日圆 112.09 112.34 -0.22 -4.09 116.87 欧元/日圆 127.15 127.38 -0.18 +3.26 123.14 美元/瑞郎 0.9601 0.9602 -0.01 -5.67 1.0178 英镑/美元 1.2814 1.2814 +0.00 +3.87 1.2336 美元/加元 1.3148 1.3197 -0.37 -2.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.7993 6.8136 -0.21 -2.49 6.9726 澳元/美元 0.7607 0.7582 +0.33 +5.43 0.7215 新西兰元/美元 0.7271 0.7269 +0.03 +4.75 0.6941 澳元/日圆 85.290 85.210 +0.09 +1.15 84.320 新西兰元/日圆 81.540 81.660 -0.15 +0.46 81.170 英镑/日圆 143.66 143.96 -0.21 -0.25 144.02 澳元/新西兰元 1.0458 1.0425 +0.32 +0.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)