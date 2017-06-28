更新版 1-香港个股：隆成金融等三家公司沽售中国集成股份，后者昨陷小盘股股灾

(新增其他减持中国集成股份的公司公告)

路透香港6月28日 - 周二陷于香港细价股（小盘股）股灾、主要从事制造及销售雨伞的中国集成控股，遭至少三家上市公司在同日沽售股份，涉及约31.77亿股，占该股昨天成交量逾14%。

从事证券经纪、孖展融资（保证金融资）及放债等业务的隆成金融集团周三称，昨天在市场上以平均价0.0169港元全数出售约14.8亿股中国集成控股股份，相当于后者已发行股本约2%，套现约2,496万港元。隆成指因该股份在交易时段内极为波动并考虑未来可能持续波动，因此决定悉数出售所持股份。

从事广告媒体服务的中国国家文化产业集团亦表示，昨天在市场上出售合共16.28亿股中国集成股份，每股平均价为0.021港元，套现3,485万港元。

此外，集成电路引线框生产商--品质国际公告称，昨天在市场上出售了三家上市公司股份，包括约8,080万股汉华专业服务、约2,000万美捷汇及约7,240万股中国集成股份，但未有披露出售之平均价。

汉华专业服务、美捷汇及中国集成控股均在昨天陷于细价股股灾的多只股份之列，收盘分别重挫93.4%、81%及94%。

香港时间周三早上10:50，汉华专业股价再挫近38%，美捷汇跌7.3%，中国集成走低6.25%。

香港细价股昨天爆发股灾，十几只小盘股跌逾50%，有的甚至下跌超过90%，因市场揣测港交所可能将成交量低的股票摘牌。创业板指数(GEM)挫跌近10%，为近两年来的最大跌幅。

隆成金融股份根据香港证监会指令，自6月6日起停牌至今。证监会函件指该公司2015年宣布之公开发售通函包括重大失误、不完整或错误引导资料；停牌符合投资大众或公众之利益，或就保护所有投资者或保护公司股份投资者而言乃属适宜之举。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)