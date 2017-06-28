更正-路透基点：爱尔眼科为收购Clinica Baviera启动1.79亿欧元贷款--TRLPC

(更正：因译文有误，第三段改为“6月30日”，非“7月30日”。) 路透6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，爱尔眼科医院 集团启动了对其收购西班牙Clinica Baviera SA提供支持的1.794亿欧元( 2.02亿美元)贷款。 法国巴黎银行、中国民生银行、彰化商业银行为牵头行兼簿记行。贷 款到期日为贷款提取日之后的35个月，或贷款协议签署后的42个月，以两 者中的最早者为准。 利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码202个基点，平均期限 为2.76年，银行可按两档参贷：承贷2,500万欧元或以上者，可获得牵头 行头衔，95个基点的参贷费，综合收益236个基点。承贷1,500-2,400万欧 元者，可获得主办行头衔和80个基点的费用，综合收益231个基点。回复 截止日期为7月28日，定于6月30日在广州举行一次银行会议。 借款人为爱尔眼科旗下的爱尔眼科国际(香港)和爱尔眼科国际(欧洲) SLU。 爱尔眼科4月11日曾宣布，将以1.52亿欧元收购Clinica Baviera 59. 35%的股份，并称计划从目前起算的三年内，再收购剩余的41%股份。 爱尔眼科成立于2003年，在深圳挂牌上市。爱尔眼科医院集团是中国 规模领先的眼科医疗连锁机构，IPO上市医疗机构。截至2017年6月，已在 中国30个省市区建立170余家专业眼科医院。 Clinica Baviera则是欧洲最大的眼科医疗集团，专攻激光眼部手术 ，在欧洲有近300位眼科专家和76家诊所。(完) (编译 王洋; 审校 陈宗琦)