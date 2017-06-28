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重温稿-《中国新债预测》国开行一和10年增发债收益率预测均值为3.68%和4.12%
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2017年6月28日 / 晚上11点30分 / 1 个月内

重温稿-《中国新债预测》国开行一和10年增发债收益率预测均值为3.68%和4.12%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/10年期固息增发债
    * 招标金额：1年：60亿；10年：130亿
    * 招标时间：6月29日14:30-15:30
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.65%-3.78%；4.10%-4.17%
    * 预测均值：3.68%；4.12%

    路透上海6月28日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发一年和10年期固息债
。路透调查显示，半年末资金面持续宽裕，债市二级短券走势明显偏强，长债收益率下行动
力则显不足，预计明日两期新债定位会有所分化，一年料偏低，10年则接近二级，预测均值
分别为3.68%和4.12%。
    
    上海一银行交易员表示，“今天短的（收益率）还下了一些呢，1年（国开新债）返费
也高，感觉明天（定位）会比较低。”
    
    华东一银行交易员预计，明日一年增发债中标收益率可能低至3.65%，“就算3.65%未必
能到，但肯定不会高，资金很松。”    
    
    央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则
因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求
集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。
            
    
    交易员透露，目前国开一年债二级收益率在3.78%附近，而10年债收益率则小涨至4.167
5%左右。
        
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年和10年期最
新收益率依次为3.9387%和4.1480%。     
   
    明日招标的两期债分别为该行今年第四期               和第10期               的
增发债，票面利率分别为3.20%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿；10年：130亿
    期限/计息方式   1/10年固息
    招标时间        6月29日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月3日
    起息日          1年：2017/3/13；10年：2017/4/10
    分销期          6/30-7/3
    上市日          7月5日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)

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