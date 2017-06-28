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更新版 1-中国汇市：人民币收升重回6.80关口，大行护驾加重市场谨慎情绪
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2017年6月28日 / 上午9点38分 / 1 个月内

更新版 1-中国汇市：人民币收升重回6.80关口，大行护驾加重市场谨慎情绪

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币收升重回6.8关口，中间价大涨近240点
    * 美元走跌提振人民币多头情绪
    * 快速转势提升监管威慑力
    * 市场情绪谨慎，成交缩量

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间
价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官
员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场
情绪谨慎，成交明显缩量。
    
    他们并表示，本月以来人民币持续弱势表现，主因实需购汇所致，因6-7月是传统购汇
高峰；但连续下跌也弱化了汇率弹性上升的监管期望，此次人民币快升走势几无征兆下发生
，让做空者无所适从，后续做空者更忌惮监管的意志。
    
    “今天市场并不是跟着美元走，而是跟着央妈走。”一中资行交易员称，“今天大行出
的量挺多，只要有大规模干预，自营就不怎么敢操作了，成交量就会下来。”
    
    他并表示，市场揣摩监管层的意思，可能在7月1日（中国建党节）之前，人民币将基本
稳定，易升难贬。
    
    亦有外资行交易员表示，央行的做法越来越纯熟，目前美元也回到前期低点，人民币短
期也应该不会再走贬，对人民币谨慎乐观。    
    
    环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目
前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将
震荡，但年内有很大可能升至6.70。
    
    全球汇市方面，欧元周三涨至一年高点。欧元上日创出逾一年来最大单日涨幅，此前欧
洲央行总裁德拉吉的讲话语调发生变化。这促使最看多美元的德意志银行放弃预测美元/欧
元走强，改口预测自2014年以来的美元涨势将结束。
    
    “不论德拉吉指导意见的变动有多细微，利率敏感型市场的反应通常都较为强烈，我们
可能需要在欧洲央行政策面临的风险中加上汇率升值这一条，”纽约梅隆银行策略师Neil M
ellor称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.7992       6.8101      0.16%
               FXS>                           
   中间价             6.8053       6.8292      0.35%
 成交额<CNYSPTVOL=C  185.48亿   226.13亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     109      日低6.8049   日高6.79
                                                 4
   今年以来升贬幅度                              2.21%
 2005年汇改以来升贬                             21.73%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1181                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.8045       6.8136             
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.976       6.975              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7992；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7247、6.0564和8.7075。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)

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