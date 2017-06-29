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重温稿-台湾货币市场：调度顺畅短率大致持稳，票券商缺口偏小
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2017年6月29日 / 凌晨12点00分 / 1 个月前

重温稿-台湾货币市场：调度顺畅短率大致持稳，票券商缺口偏小

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 市况平稳且调度顺畅，短率持稳
    * 短票利率稳于区间偏低水位
    * 债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款短率周三持稳。资金调度人员称，市况平稳，调度
顺畅，票券商早已安排落点，资金缺口偏小；月底前最末几个交易日料趋向平稳。
    
    他们表示，大型银行持续供给跨月资金，而市场需求也不差，尤其是不少大型的公股银
行也有拆入跨月资金的需求，因此调度平稳顺畅。至于票券商则因缺口小，向银行拆入需求
不高。
    
    〞很多银行不一定能跨月，我是能做一天算一天。到周五再看看了。〞一位公股银行交
易员说。
    
    他也表示，虽持续有拆入资金需求，但周五毕竟是半年报结算日，因此也做好当天不能
找到拆入款的准备，因此会保守操作，留多一点准备数字。     
    
    央行今天傍晚预告，本周五(30日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%原水准。
      
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.438                     30.341    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,390.55                  10,512.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.186-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.420%               0.186-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%               0.186-0.420%
 
        
    **短票利率稳于区间低位**
 
    短票方面，一位票券商交易员指出，受到去年底财报结算时资金紧俏的教训，本次半年
报结算前，票券商已将缺口降到很低。而本周亦已有许多银行已承做跨月的拆款，因此预料
周五的半年报前最后交易日可以平稳过关。
    
    〞大行出来放钱了，大家都可以找的到钱。季底不会有问题了。〞该交易员说。
    
    交易员认为，本季底票券商的缺口很少，且大型银行除了拆出跨月拆款之外，利率还调
降，可见资金偏松态势不变。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，大多成交在0.40-0.41%
，区间大致未变。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.413%，区间在0.40-0.42%，
成交量为58.32亿台币；前日加权平均利率在0.418%，区间在0.39-0.495%，成交量为57.12
亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,550亿台币定存单，发行余额减2亿台币。本周余日的央行定存单到
期情况为：周四2,910亿、周五1,967.2亿。

   拆款中心资料显示，周三银行超额准备为389亿台币，累计超额准备6,988亿台币
、加计前期1%的超额准备9,301亿台币。 
    
    
    **债券附买回市场持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，近期债券附买回市场平稳，利率没有
特别波动，目前虽仍有投信申购款的变动因素，可能致使基金提前赎回，不过目前为止资金
情势还算平稳。
    
    另外一位大型证券商交易员说，目前感觉市况并未出现半年报前提前赎回偏紧气氛，包
括银行和寿险也略有承做跨月的债券附买回。至周五前市况还需要再观察。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日；公债RP利率主要成交0.30-0.32%；
公司债RP利率主要落在0.40-0.42%。
     
    周三有永丰银行37.4亿台币金融债交割。
   
    本周余日的紧缩和宽松因素有：周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台
币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债交割，以及土地银行42亿台币
金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Nati
xis 0.58亿美元债还本。        
    
    一位票券商交易员则表示，部分投信回钱，而银行虽有余钱，不过今日的券源不见得可
以满足银行的需求，因此稍降低调入的金额。
    
    大型票券商方面与金融机构承作月内公债RP利率大致未变，主要成交在0.29-0.31%；跨
月在0.33-0.34%。月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.38%。(完) 

 (审校 林高丽/张喜良)

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