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更新版 1-《全球汇市》美元跌势持续，因美国以外央行的立场转趋鹰派
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2017年6月29日 / 晚上10点06分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元跌势持续，因美国以外央行的立场转趋鹰派

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 欧元续涨，欧洲央行消息人士的谨慎言论未能阻止其涨势
    * 市场认为欧洲央行、英国央行和加拿大央行释出的信号偏鹰派
    * 美元兑欧元保持在近14个月低位附近

 (新增文末表格)
    路透纽约6月29日 - 美元兑欧元周四保持在近14个月低位附近，因对欧洲和加拿大的货
币政策将转趋鹰派的预期不断升温，且市场质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今
年再次升息。
        
    欧元      涨至1.1444美元，为去年5月11日来最高，欧洲央行消息人士周三称市场过
度解读了德拉吉周二的讲话，但投资者对此置若罔闻。
        
    德拉吉的讲话令市场相信，欧洲央行准备在今年稍晚开始缩减其紧急经济刺激计划。
    
    与此同时，英国央行总裁卡尼和两位加拿大央行高层决策者的讲话，令对英国央行和加
拿大央行将升息的预期升温。
    
    “其他央行的货币政策轨迹将发生改变，令其他货币相对于美元更有吸引力，”BK Ass
et Management董事总经理Kathy Lien说。
    欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.1437美元。美元指数下跌0.4%，报95.597。
        
    美元指数      在美国时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.531，此前美国国会预
算办公室发布美国今明两年最新实质GDP增长预估，略低于1月时的预估。
    
    分析师也表示，对美联储能否在今年再次升息的忧虑挥之不去，损及美元的表现。升息
对美元有利。

    “市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首
席市场分析师Omer Esiner说。
    Esiner表示，对美联储升息前景的怀疑，加上其他主要央行立场更趋鹰派的信号，损及
美元的表现，因为这打破了自2014年中以来市场一直抱持的预期，即美联储撤走宽松政策的
速度将快于其他央行。
        
    美元兑加元      触及约五个月低位1.2987加元，尾盘跌0.3%，报1.3001加元。
    
    美元兑日圆      触及逾一个月高位112.92日圆，之后从该水准回落，尾盘下跌0.2%，
报112.05日圆。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1440   1.1376   +0.56   +8.82   1.0513
    美元/日圆                   112.16   112.28   -0.11   -4.03   116.87
    欧元/日圆                   128.31   127.74   +0.45   +4.20   123.14
    美元/瑞郎                   0.9556   0.9594   -0.40   -6.11   1.0178
    英镑/美元                   1.3004   1.2924   +0.62   +5.42   1.2336
    美元/加元                   1.3003   1.3037   -0.26   -3.18   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7918   6.8032   -0.17   -2.59   6.9726
    澳元/美元                   0.7682   0.7640   +0.55   +6.47   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0933   1.0916   +0.16   +2.02   1.0717
    欧元/英镑                   0.8794   0.8800   -0.07   +3.24   0.8518
    新西兰元/美元               0.7297   0.7304   -0.10   +5.13   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3840   8.4244   -0.48   -2.93   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5917   9.5858   +0.06   +5.57   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4602   8.5425   -0.96   -7.11   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6771   9.7199   -0.44   +1.01   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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