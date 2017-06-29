更新版 1-《全球汇市》美元跌势持续，因美国以外央行的立场转趋鹰派

* 欧元续涨，欧洲央行消息人士的谨慎言论未能阻止其涨势 * 市场认为欧洲央行、英国央行和加拿大央行释出的信号偏鹰派 * 美元兑欧元保持在近14个月低位附近 (新增文末表格) 路透纽约6月29日 - 美元兑欧元周四保持在近14个月低位附近，因对欧洲和加拿大的货 币政策将转趋鹰派的预期不断升温，且市场质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今 年再次升息。 欧元 涨至1.1444美元，为去年5月11日来最高，欧洲央行消息人士周三称市场过 度解读了德拉吉周二的讲话，但投资者对此置若罔闻。 德拉吉的讲话令市场相信，欧洲央行准备在今年稍晚开始缩减其紧急经济刺激计划。 与此同时，英国央行总裁卡尼和两位加拿大央行高层决策者的讲话，令对英国央行和加 拿大央行将升息的预期升温。 “其他央行的货币政策轨迹将发生改变，令其他货币相对于美元更有吸引力，”BK Ass et Management董事总经理Kathy Lien说。 欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.1437美元。美元指数下跌0.4%，报95.597。 美元指数 在美国时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.531，此前美国国会预 算办公室发布美国今明两年最新实质GDP增长预估，略低于1月时的预估。 分析师也表示，对美联储能否在今年再次升息的忧虑挥之不去，损及美元的表现。升息 对美元有利。 “市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首 席市场分析师Omer Esiner说。 Esiner表示，对美联储升息前景的怀疑，加上其他主要央行立场更趋鹰派的信号，损及 美元的表现，因为这打破了自2014年中以来市场一直抱持的预期，即美联储撤走宽松政策的 速度将快于其他央行。 美元兑加元 触及约五个月低位1.2987加元，尾盘跌0.3%，报1.3001加元。 美元兑日圆 触及逾一个月高位112.92日圆，之后从该水准回落，尾盘下跌0.2%， 报112.05日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1440 1.1376 +0.56 +8.82 1.0513 美元/日圆 112.16 112.28 -0.11 -4.03 116.87 欧元/日圆 128.31 127.74 +0.45 +4.20 123.14 美元/瑞郎 0.9556 0.9594 -0.40 -6.11 1.0178 英镑/美元 1.3004 1.2924 +0.62 +5.42 1.2336 美元/加元 1.3003 1.3037 -0.26 -3.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.7918 6.8032 -0.17 -2.59 6.9726 澳元/美元 0.7682 0.7640 +0.55 +6.47 0.7215 欧元/瑞郎 1.0933 1.0916 +0.16 +2.02 1.0717 欧元/英镑 0.8794 0.8800 -0.07 +3.24 0.8518 新西兰元/美元 0.7297 0.7304 -0.10 +5.13 0.6941 美元/挪威克朗 8.3840 8.4244 -0.48 -2.93 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5917 9.5858 +0.06 +5.57 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4602 8.5425 -0.96 -7.11 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6771 9.7199 -0.44 +1.01 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)