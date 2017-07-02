FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
重温稿-《全球汇市》美元创下近七年来最大季度跌幅
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月2日 / 晚上11点02分 / 1 个月前

重温稿-《全球汇市》美元创下近七年来最大季度跌幅

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数季线下跌约4.6%
    * 美国以外央行发出鹰派信号，损及美元的表现

    路透纽约6月30日 - 美元兑一篮子货币周五微幅反弹，但录得近七年来最大季线跌幅，
因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，为美元带来进一步压力。
    
    投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，此前这些央行的
官员在本周暗示将收紧货币政策。
        
    这削弱了美元的吸引力。近期一系列疲弱的美国经济数据，令投资者质疑美联储是否能
够在今年再次加息，另外，市场怀疑美国总统特朗普能否落实其促增长计划，这些因素原本
已拖累美元走低。
    
    美元指数      在第二季下跌约4.6%，为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。
        
    欧元兑美元第二季上涨超过7%，为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。欧元本周周
线上升约2%，美元指数本周周线下跌约1.6%。美元兑日圆季线上升约1%。
    
    “多家央行官员同时暗示将开始撤走超低利率政策，让这些发出鹰派暗示产生了额外的
冲击力，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。
    他说，欧洲和加拿大经济成长不断改善，为欧洲央行和加拿大央行官员的鹰派讲话提供
了可能，这也“让市场认识到，美国的货币政策周期并不比其它央行快很多的事实。”
    
    美元指数纽约尾盘上涨0.1%，至95.704，欧元兑美元跌0.2%至1.1416美元。欧元周四曾
触及近14个月最高1.1445美元。周五早盘，美元指数触及近九个月低位95.470。

    分析师表示，周五美元反弹，因一些交易商可能在欧元和英镑近期上涨后锁定获利。不
过，美元兑加元下跌，尾盘报1.2971加元，稍早触及近10个月低位1.2948加元。
    
    “看来欧元和英镑可能测试了一些技术阻力位，这可能是促使投资者获利了结的另一个
原因，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria称。
    
      
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1423   1.1440   -0.15   +8.66   1.0513
    美元/日圆                   112.35   112.16   +0.17   -3.87   116.87
    欧元/日圆                   128.40   128.31   +0.07   +4.27   123.14
    美元/瑞郎                   0.9581   0.9556   +0.26   -5.87   1.0178
    英镑/美元                   1.3025   1.3004   +0.16   +5.59   1.2336
    美元/加元                   1.2962   1.3003   -0.32   -3.48   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7784   6.7918   -0.20   -2.79   6.9726
    澳元/美元                   0.7686   0.7682   +0.05   +6.53   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0949   1.0933   +0.15   +2.16   1.0717
    欧元/英镑                   0.8769   0.8794   -0.28   +2.95   0.8518
    新西兰元/美元               0.7332   0.7297   +0.48   +5.63   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3454   8.3840   -0.46   -3.38   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5349   9.5917   -0.59   +4.94   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4274   8.4602   -0.39   -7.47   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6316   9.6771   -0.47   +0.54   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below