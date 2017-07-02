重温稿-《全球汇市》美元创下近七年来最大季度跌幅

* 美元指数季线下跌约4.6% * 美国以外央行发出鹰派信号，损及美元的表现 路透纽约6月30日 - 美元兑一篮子货币周五微幅反弹，但录得近七年来最大季线跌幅， 因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，为美元带来进一步压力。 投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，此前这些央行的 官员在本周暗示将收紧货币政策。 这削弱了美元的吸引力。近期一系列疲弱的美国经济数据，令投资者质疑美联储是否能 够在今年再次加息，另外，市场怀疑美国总统特朗普能否落实其促增长计划，这些因素原本 已拖累美元走低。 美元指数 在第二季下跌约4.6%，为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。 欧元兑美元第二季上涨超过7%，为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。欧元本周周 线上升约2%，美元指数本周周线下跌约1.6%。美元兑日圆季线上升约1%。 “多家央行官员同时暗示将开始撤走超低利率政策，让这些发出鹰派暗示产生了额外的 冲击力，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。 他说，欧洲和加拿大经济成长不断改善，为欧洲央行和加拿大央行官员的鹰派讲话提供 了可能，这也“让市场认识到，美国的货币政策周期并不比其它央行快很多的事实。” 美元指数纽约尾盘上涨0.1%，至95.704，欧元兑美元跌0.2%至1.1416美元。欧元周四曾 触及近14个月最高1.1445美元。周五早盘，美元指数触及近九个月低位95.470。 分析师表示，周五美元反弹，因一些交易商可能在欧元和英镑近期上涨后锁定获利。不 过，美元兑加元下跌，尾盘报1.2971加元，稍早触及近10个月低位1.2948加元。 “看来欧元和英镑可能测试了一些技术阻力位，这可能是促使投资者获利了结的另一个 原因，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria称。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1423 1.1440 -0.15 +8.66 1.0513 美元/日圆 112.35 112.16 +0.17 -3.87 116.87 欧元/日圆 128.40 128.31 +0.07 +4.27 123.14 美元/瑞郎 0.9581 0.9556 +0.26 -5.87 1.0178 英镑/美元 1.3025 1.3004 +0.16 +5.59 1.2336 美元/加元 1.2962 1.3003 -0.32 -3.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.7784 6.7918 -0.20 -2.79 6.9726 澳元/美元 0.7686 0.7682 +0.05 +6.53 0.7215 欧元/瑞郎 1.0949 1.0933 +0.15 +2.16 1.0717 欧元/英镑 0.8769 0.8794 -0.28 +2.95 0.8518 新西兰元/美元 0.7332 0.7297 +0.48 +5.63 0.6941 美元/挪威克朗 8.3454 8.3840 -0.46 -3.38 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5349 9.5917 -0.59 +4.94 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4274 8.4602 -0.39 -7.47 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6316 9.6771 -0.47 +0.54 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)