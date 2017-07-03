更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--7月3日-7月10日

(新增7月7日美联储发布半年度货币政策报告一则) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月3日(一)

--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)。

京都--第15届东盟-日本交通部副部长级会议(至5日)。

伦敦--圣路易斯联储总裁布拉德在英国央行举办的会议上发表讲话(0835)。英国央行首席经济学家霍尔丹在晚宴上发表演讲(1730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议和货币政策会议(0700)。

7月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行货币政策会议(0430)。

罗马--欧洲央行执委普雷特参加意大利经济财政部主办的讨论会(1330)。

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(1840)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表执行委员会利率决定，之后召开新闻发布会并发布货币政策报告。

德国汉堡--瑞典央行副总裁史金斯利将参与汉堡国际经济研究所主题为《离不开全球化？》的会议，并参与《数字转型与创新》小组讨论(1350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参与瑞典银行(Swedbank)举办的活动，主题为“我们的经济形势--政治不确定性下的挑战与机遇”(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森参与服务行业从业者组织Almega及瑞典央行举办的活动，主题为“明天的回购利率决定及货币政策未来”(1230)。

--中国气象局召开7月新闻发布会，发布中国入汛以来天气气候特征(0630)

7月5日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森出席一场行业活动，主题为“2020年欧盟的金融稳定”(1025)。随后沃尔森将出席一场探讨瑞典楼市泡沫的活动(1100)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

曼谷--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至7月6日)。

7月6日(四)

兰州--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办(至9日)。

巴黎--欧洲央行执委普雷特出席2017年商业银行经济学家国际会议(ICCBE)(1100)。

澳洲霍巴特--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就“全球增长放缓：原因和结果”发表演讲(0745)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔发表演说(1400)。

麻萨诸塞州--美联储副主席费舍尔发表演说(2330)。

塔林--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(7日)。

墨西哥城--墨西哥央行将公布货币政策会议记录。

7月7日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布半年度货币政策报告。

汉堡--20国集团(G20)国际峰会(至8日)。

汉堡--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会(至8日)。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

7月8日(六)

法国普罗旺斯--瑞典央行副总裁史金斯利出席Les Rencontres Economiques会议(1330)。

7月9日(日)

法国普罗旺斯--欧洲央行执委科尔出席Les Rencontres Economiques会议(1100)。

7月10日(一)

悉尼--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在澳洲商业经济学家(ABE)活动上发表演说(0305)。

越南河内--亚太普惠金融论坛(至11日)。 (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 龚芳)