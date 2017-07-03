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更新版 1-中国汇市：实需购汇多人民币缩量收跌，“债券通”开通影响不大
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2017年7月3日 / 上午9点04分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：实需购汇多人民币缩量收跌，“债券通”开通影响不大

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币缩量收跌，购汇实需顺势入场
    * 大行适度提供美元流动性
    * 双向波动走势日趋成熟
    * “债券通”开通对市场影响不大

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月3日 - 人民币兑美元即期周一缩量收跌逾百点，中间价亦
结束连续大涨。交易员称，7月仍是实需购汇旺季，随着美元企稳，实需顺势入场，大行则
适度提供美元流动性；备受关注的“债券通”开通首日引入资金有限，并未对汇市起到提振
作用。
    
    他们并指出，7-8月开始银行交易员陆续进入假期模式，美元空头离场也会限制人民币
反弹空间，而“逆周期因子”是监管最直接的指引，双向波动走势日趋成熟，不应期望汇价
持续单边升贬走势，逢高结汇应是接下来一段时间的思路。
    
    “7月客户购汇比较多，而且这个位置购汇也合适，也没看到中资大行积极卖美金，人
民币走贬也正常。”一外资行交易员称，“市场头寸本身比较轻，没有干预的情况下这个量
也正常。”
    
    他并指出，“债券通”总的方向是想把钱引进中国市场，不过引进的资金很有限，对人
民币的提振也不会很明显。
    
    “今天各个媒体就跟做广告一样，但并没有多少钱流进来。”他称。
    
    联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一正式起航。市场人士透露，债券通首日
上午成交总笔数达131笔，总成交额为67.8亿元人民币，其中利率债占比约为73%。
    
    中国大型投行--中金公司发布报告称，虽然“北向通”初始资金流入规模可能比较有限
，但潜力可观。长远来看，“债券通”标志着人民币国际化的重要进展。债券通的运行有利
于具备跨境能力的金融机构发挥比较优势。

    全球汇市方面，美元周一收复部分失地，美债收益率上升至七周最高，帮助终止了美元
跌势。美元第二季创下2010年以来最差单季表现。
    
    “美债收益率上涨的原因很重要，过去一周都在追随欧债收益率上涨，”法国巴黎银行
驻伦敦策略师Sam Lynton-Brown表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7897        6.7796      -0.15%
               FXS>                              
   中间价               6.7772        6.7744      -0.04%
 成交额<CNYSPTVOL=C  198.58亿美元  266.26亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      195        日低6.7955   日高6.77
                                                    6
   今年以来升贬幅度                                 2.35%
 2005年汇改以来升贬                                21.90%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1150                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.793         6.7789             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9535        6.934              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7881；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7474、6.0316和8.83。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)

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