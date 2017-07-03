修正-金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

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路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月30日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.32%，报1,010.8点。

中国股市：沪综指连二日收升，经济数据偏暖提振市场信心

中国汇市：人民币午后转为收跌，购汇旺盛刺激汇价快速走贬

香港股市：本月连续第六个月上涨，市场预期中国政府出台支持措施

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巴西股市：收升，国有石油公司Petróleo Brasileiro SA股价上扬，追随原油价格涨势，但由于国内政治危机犹存，投资者仍态度谨慎。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.06%，报62,899.971点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3123/28，上日收报3.3075/80。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.46%，报45,421.76点；大盘综合指数收盘上涨0.5%，报51,611.01点。

南非汇市：兰特急挫至三周低位，因经济增长忧虑加剧

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印度股市：收高，扳回稍早跌幅，料受益于统一的商品服务税的消费品类股上涨，抵消了将因该税而受到冲击的汽车等板块下跌的影响。但指标股指今年仍录得首次月线下跌。BSE指数收盘上涨0.21%，报30,921.61点，周跌0.7%，月跌0.72%；NSE指数收盘上涨0.18%，报9,520.9点，月跌1.04%，周跌0.56%，为连续第三周周线下滑。

印度汇市：卢比兑美元收报64.575，上日收报64.6275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.05%，报1,000.96点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.25%，报509.89点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.83%，报58.93；卢布兑欧元升值0.93%，报67.32。(完) (编译 李爽 审校 白云)