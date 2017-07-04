修正-日本债市：长债收益率上升，因市场担忧全球央行可能开始紧缩政策

(更正：内文第五段和第七段措辞略有调整以明确语意)

路透东京7月4日 - 日本长期公债价格周二小跌，对于全球央行可能开始紧缩政策的担忧让投资者保持谨慎。

日本周二标售的2.2万亿日圆10年期公债吸引到强劲需求，因投资者认为，鉴于日本央行承诺维持10年期公债收益率在零附近，其价格下档及收益率上档有限。

指标10年期公债收益率持平于0.080%，脱离上周触及的三个半月高点0.085%。

日本央行标售债券的投标倍数为4.77倍，为逾10年来最高水平。

但较长期公债收益率上升，投资者愈发担忧周四的30年期公债标售，因日本央行对于30年期公债收益率没有明确目标，而且控制力道较低。

日本20年期公债收益率涨0.5个基点至0.600%，30年期公债收益率涨1.5个基点至三个月高位0.865%。

巴克莱的日圆汇率策略师Naoya Oshikubo称，“由于日本央行控制公债收益率曲线，投资者比较容易购买10年期公债。另一方面，投资者对于30年期公债较为谨慎，因全球债市波动率上升，而且美国公债收益率未停止上涨。”

全球债券收益率大涨，因欧洲央行德拉吉上周二称，欧洲央行可能将调整政策。

10年期日本公债期货跌0.01点至150.15。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.130% -0.5 -0.125%

五年期公债 -0.070% +0.5 -0.075%

10年期公债 0.080% +0.0 0.080%

20年期公债 0.600% +0.5 0.595%

30年期公债 0.860% +1.0 0.850%

10年期公债期货 150.15 -0.01 150.16

注1：公债期货涨跌为点数

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)