重发-《分析师观点》台湾6月CPI年增率略高预期，上半年仅0.67%今年料难升息

(重发以更新表格中5月WPI的修正值) 路透台北7月5日 - 台湾主计总处周三公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.0%，略高于市场预期的升0.87%。此为五个月来高位，前高是1月的升2.24%。 6月CPI经季调后较上月升0.12%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌1.68%，核心CPI较上年同期增0.97%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年6月 2017年5月 CPI（较上年同期） +1.0 +0.59 路透调查（较上年同期） +0.87 -- CPI（较上月，经季节调 +0.12 +0.08 整） 核心CPI（较上年同期） +0.97 +1.11 WPI（较上年同期） -1.68 -1.26 R 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林: 虽比路透预测值高，但比我预期的低一点。梅雨造成的水灾导致蔬果价格涨多，是带动物价略为走高的原因，不过台币的升值，令上半年CPI年增率平均仅有0.67%。若将下半年调涨菸捐与台风季节导致物价上扬的变动因素都算进去，全年CPI年增率预估为0.96%，由于物价仅温和上扬，预料今年升息机率偏低。 --台新投顾分析师 王凯民: 6月CPI年增率虽比预期稍高一些，但上半年1-6月平均为0.67%，尚不至于构成通膨压力，因此预期通膨情况不会影响央行的宽松现状，今年预料不会升息的机会高一点。明年若是日本和欧洲央行不再宽松，甚至中国也开始趋向紧缩，则央行就有升息的压力。 上半年台币升值影响，出口产业有些受伤，下半年景气复苏的动能不算强，也让央行不致升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元周三收升1.9分，报30.509。 --台湾加权股价指数周三收高0.55%，至10,404.79点。 --指标10年期公债106/4期殖利率收高0.15基点报1.1020%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行6月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连四季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至2.05%(原估为1.92%)，而今年第一季经济成长率为2.60%(概估为+2.56%)。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (撰写 董永年/高洁如; 审校 杨淑祯)