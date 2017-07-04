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更新版 1-台湾货币市场：提存期首日资金充裕，但需求低落致短率微跌
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2017年7月4日 / 上午10点09分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场：提存期首日资金充裕，但需求低落致短率微跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 提存期首日短率微跌，惟跌幅不若上日显着
    * 短票利率持平区间之内
    * 债券附买回利率也能大致维稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月4日 - 台湾银行间拆款短率周二连两日走跌，惟跌幅不若上日显着。资金
调度人员称，提存期首日市场资金充裕，且不少银行期初负数操作，资金需求低落，以银行
间拆款为主的短率再微幅走低。
      
    资调人员表示，官方主导的银行间隔夜拆款利率开在0.180%，较上日的0.184%走滑。此
外，大型银行开出的同业拆款利率也略走低，短期拆款利率开在0.23-0.25%附近，预料后续
先在此水位盘整。
    
    〞期初我拆出有续，但量比较少，〞一位大型银行交易员说。
    
    另外一位大型银行交易员表示，虽是期初，不过部分银行可能为了预备7月中旬之后股
利发放资金而有不同打算。今日各家需求不一。  
    
 本地时间18:05                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.528                     30.428    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,347.78                  10,412.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%              0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.184-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.350-0.390%
    
    
    **短票利率持平区间**
 
    短票方面，一位大型票券商交易员指出，今日是提存期的头一天，但买气似乎没有昨天
旺盛，主要是昨天部分银行要消化“烂头寸”，买了很多短票。
    
    〞今天打（电话）过去，有人要买，但有人不见得要买，〞他说。
   
    他们也说，大型银行今日跟着市场将利率调降，短票落于预期区间内，后续则要观察各
银行为发放现金股利做的资金调度安排。
      
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，
成交量为90.88亿台币；前日加权平均利率在0.411%，区间在0.41-0.42%，成交量为72.58亿
台币。
    
    台湾央行周二发行2,497.8亿台币定存单，发行余额增1,700.3亿台币。

    本周到期央行定存单共1兆3,789亿台币；本周余日到期分布情况为：周三922亿、周四6
,621.50亿和周五2,563.00亿。

    拆款中心资料显示，周二银行超额准备177亿台币，累计超额准备为177亿台币、
加计前期1%的超额准备1,569亿台币。    
     
        
    **债券附买回利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，市场资金偏多，投信虽有小幅赎回，但
银行资金仍充裕，比起昨日，今日市场资金更加充足。
    
    证券商交易员称，钱多效应显现，今日债券附买回利率往区间低位靠拢，寿险的资金也
不少，若资金续松则不排除资金将朝区间低位再接近。
    
    本周外币债发行情况为：周三韩国进出口银行五年美元债4.0亿美元。今日也有南亚<13
03.TW>公司债还本27.5亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致维持区间；公债RP利率成交在0.30-0.3
1%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%也持平。
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率持平，公债附买回利率主要在0.28-0.30%，公
司债则在0.31-0.35%，上日的区间高位在0.36%。(完)     

 (审校 乔艳红)

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