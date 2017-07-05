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更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于近期低水位，月初资金宽裕但需求转佳
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2017年7月5日 / 上午10点01分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于近期低水位，月初资金宽裕但需求转佳

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 资金宽裕但需求转佳，短率维持偏低水位
    * 短票利率持平
    * 债券附买回利率也持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月5日 - 台湾银行间拆款短率周三持稳。资金调度人员称，仍在提存期初期，资金宽裕。不过今日银行间需求升高，尤其部分外商银行，短期仍须密切观察近外汇市场变动。
    
    他们表示，今日部分外商银转向本地银行寻求金援。上日的台币收盘大贬１角，不排除与外汇款项变动有关。至于7月是现金股利发放高峰期，各方也对资金情势偏向保守，就算期初可操作负数，规模也不大。
    
    〞今天有比较多人打来要借钱，不过我平平的没有借。〞一位本地大型商银交易员说。
    
    他们也指出，今日大型银行拆出予票券商的利率维持0.36%不变，银行间拆借利率也大致平稳。估计若金融情势没有太大变化，短率料先在此间水位持平不变。
        
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.509                     30.528    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,404.79                  10,347.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.370%               0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.195-0.370%               0.180-0.370%
      
    **短票缺口不大但买气高**
 
    短票方面，票券商交易员指出，市场资金很多，且票券商在月初缺口不大，而银行买气很高，因此资金很快轧平。
    
    他们也表示，估计明后两日的资金缺口会大一点，不过以目前宽裕的资金环境，就算发行偏多，预料市场利率也不致走高，因为宽裕的资金环境能充分供给需求。
    
    至于下半年的短票市场，〞还要再观察美国的情势，〞一位大型票券商交易员认为，虽然央行已表态〞利率不必然跟着美国走〞，但事实上两地的利率会连动，因此利率走向仍须观察。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，同上日。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.362%，区间在0.30-0.40%，成交量为67.11亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，成交量为90.88亿台币。
    
    台湾央行周三发行921亿台币定存单，发行余额减1亿台币。本周到期央行定存单共1兆3,789亿台币，余日到期分布情况为：周四6,621.5亿和周五2,563亿。

    拆款中心资料显示，周三银行超额准备150亿台币，累计超额准备为335亿台币、加计前期1%的超额准备1,727亿台币。    
     
        
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，资金宽松，公债和公司债的债券附买回利率仍在低位，不过公债和公司债利率已低至0.30%和0.40%的关卡，估计再跌不易。
    
    一位大型证券商交易员说，目前市场宽裕，不过外资的动向还是要看一下，尤其这个时间点外资动向特别难以捉摸，且美国进入升息循环，对外资的影响还须密切观察。
    
    〞他们动向很难捉，常常突然进来，又突然出去。〞前述交易员说。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致维持区间；公债RP利率成交在0.30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%也持平。
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率持平，公债附买回利率主要在0.26-0.32%，上日在0.28-0.30%；公司债则在0.29-0.35%，上日则在0.31-0.35%。(完)    

 (审校 林高丽/张喜良)

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