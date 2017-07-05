更新版 1-中国汇市：人民币微收升，分红购汇虽多但汇价仍易升难贬

* 人民币微收升，中间价则连三日回落 * 分红购汇较多，大行适度提供美元流动性 * 大行在掉期市场调美元头寸 * 人民币料整体呈现易升难贬走势 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月5日 - 人民币兑美元即期周三微收升，中间价则连三日回 落。交易员称，早盘美元指数小幅回调，大行顺势推高人民币汇价；午后美元指数回升但人 民币汇价则保持平稳。由于7月是企业购汇分红高峰期，人民币面临压力，但大行希望进一 步打消市场的购汇预期，且部分机构自营盘已转向人民币多头，人民币料仍呈易升难贬走势 。 他们并表示，市场购汇需求愈强，监管层越不会让人民币出现快速贬值，对汇价贬值幅 度和节奏也会有把控。这几日大行在掉期市场上调用美元头寸，且资金买盘有所减少，掉期 曲线有所下移。此外，需要关注晚间美联储公布的会议纪要。 “境内今天购汇还是偏购汇，但开盘后cnh突然涨了，境内就跟着涨，许多机构自营觉 得可能是个信号，所以就转为做多了。”一中资行交易员称。 他并表示，虽然6月来人民币经历了两波大涨，客户的美元头寸有浮亏，但考虑到购汇 审批严格且出境困难，许多客户并不愿结汇，而是留着美元备用。 另有外资行交易员称，7月企业要购汇支付股利，需求肯定是在的，还是有大行压着美 元/人民币。 全球汇市方面，美元兑日圆周三小升，不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美国联 邦储备理事会(美联储/FED)将公布最近一次的会议记录以及本周稍晚公布的美国就业数据。 “美联储的最新信息暗示，美国货币当局愿意无视当前疲弱的通胀数据。”摩根士丹利 分析师在一份报告中写道，并建议卖出日圆、澳元和新西兰元兑美元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7993 6.7999 0.01% FXS> 中间价 6.7922 6.7889 -0.05% 成交额<CNYSPTVOL=C 213.59亿美元 200.09亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 92 日低6.8015 日高6.7923 今年以来升贬幅度 2.21% 2005年汇改以来升贬 21.73% 幅度 一年期美元/人民币 1011 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8017 6.807 一年期NDF<CNY1YNDF 6.963 6.9562 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7975； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7215、6.0024和8.7851。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)