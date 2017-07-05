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更新版 1-中国汇市：人民币微收升，分红购汇虽多但汇价仍易升难贬
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2017年7月5日 / 上午9点51分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，分红购汇虽多但汇价仍易升难贬

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币微收升，中间价则连三日回落
    * 分红购汇较多，大行适度提供美元流动性
    * 大行在掉期市场调美元头寸
    * 人民币料整体呈现易升难贬走势
    * 关注美联储会议纪要

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月5日 - 人民币兑美元即期周三微收升，中间价则连三日回
落。交易员称，早盘美元指数小幅回调，大行顺势推高人民币汇价；午后美元指数回升但人
民币汇价则保持平稳。由于7月是企业购汇分红高峰期，人民币面临压力，但大行希望进一
步打消市场的购汇预期，且部分机构自营盘已转向人民币多头，人民币料仍呈易升难贬走势
。
    
    他们并表示，市场购汇需求愈强，监管层越不会让人民币出现快速贬值，对汇价贬值幅
度和节奏也会有把控。这几日大行在掉期市场上调用美元头寸，且资金买盘有所减少，掉期
曲线有所下移。此外，需要关注晚间美联储公布的会议纪要。
    
    “境内今天购汇还是偏购汇，但开盘后cnh突然涨了，境内就跟着涨，许多机构自营觉
得可能是个信号，所以就转为做多了。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，虽然6月来人民币经历了两波大涨，客户的美元头寸有浮亏，但考虑到购汇
审批严格且出境困难，许多客户并不愿结汇，而是留着美元备用。
    
    另有外资行交易员称，7月企业要购汇支付股利，需求肯定是在的，还是有大行压着美
元/人民币。

    全球汇市方面，美元兑日圆周三小升，不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美国联
邦储备理事会(美联储/FED)将公布最近一次的会议记录以及本周稍晚公布的美国就业数据。

    
    “美联储的最新信息暗示，美国货币当局愿意无视当前疲弱的通胀数据。”摩根士丹利
分析师在一份报告中写道，并建议卖出日圆、澳元和新西兰元兑美元。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7993        6.7999        0.01%
               FXS>                              
   中间价               6.7922        6.7889       -0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  213.59亿美元  200.09亿美元       
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       92        日低6.8015   日高6.7923
   今年以来升贬幅度                                    2.21%
 2005年汇改以来升贬                                   21.73%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1011                           
               掉期                              
                                                 
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日                 
   CNH即期              6.8017        6.807                 
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.963         6.9562                
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7975；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7215、6.0024和8.7851。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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