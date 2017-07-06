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修正-中国新债：广东下周三将发行650.8亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年7月6日 / 凌晨1点42分 / 1 个月前

修正-中国新债：广东下周三将发行650.8亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透新闻部

2 分钟阅读

 (内文表格中，广东一般债的招标开始时间应为“14:00”，非“14:30”)
    路透北京7月6日 - 中国广东省财政厅周三稍晚公告称，将于下周三(12日)招标发行总额650.8元人民币一
般及专项地方债，其中一般债含三、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限。
    
    上述一般及专项地方债均为该省今年第二批，均全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司
对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       3年      27.1     7月12日下午14:00-14:4    7月13日
                                               0            
                   5年      80.9                            
                   7年      80.9                            
                   10年     80.9                            
      小计                  269.8                           
    专项债券       5年      190.5    7月12日下午15:00-15:4    7月13日
                                               0            
                   7年      76.2                            
                   10年     114.3                           
      小计                   381                            
      总计                  650.8                                
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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